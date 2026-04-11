Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Заря» – «Эпицентр»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 2.1

11 апреля 2026 12:30
Заря - Эпицентр
12 апр. 2026, воскресенье 15:30 | Украина. Премьер-лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Зари»
Сделать ставку

12 апреля в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» на своeм поле примет «Эпицентр». Хозяева ведут борьбу за еврокубки и находятся в отличной атакующей форме, а гости пытаются закрепиться в середине таблицы. «Заря» дома – настоящая машина, и «Эпицентру» будет очень непросто.

«Заря»

Луганчане выдают яркий сезон и сейчас занимают 8-е место, продолжая борьбу за попадание в еврокубки. Дома «Заря» – настоящая крепость: команда не проигрывает в 12 из 14 последних матчей на своeм поле. Атака – главный козырь: 2.4 гола за игру в последних 5 матчах! Филипп Будковский (10 голов в 20 матчах) находится в отличной форме и штампует голы. Проблема лишь в обороне – 2 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Заря» пропускает в 4 последних матчах. Но дома, при своих болельщиках, эта проблема может отойти на второй план. В личной встрече с «Эпицентром» луганчане уже побеждали (2:1).

«Эпицентр»

Гости чувствуют себя вполне комфортно в середине таблицы и уже практически решили задачу по сохранению прописки в элите. В атаке всe более-менее – 1.6 гола за игру в последних 5 матчах, Joaquin Cifuentes (6 голов) находится в приличной форме. Но есть одна огромная проблема: «Эпицентр» проигрывает в 3 последних гостевых матчах подряд. Оборона вроде бы неплоха – 0.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр, но в гостях команда почему-то рассыпается. В личной встрече с «Зарей» дома они уступили (1:2), и на выезде вряд ли будет легче.

Факты о командах

«Заря»

  • Борется за еврокубки (8-е место)
  • Не проигрывает в 12 из 14 последних домашних матчей
  • В атаке мощь: 2.40 гола за последние 5 игр
  • В среднем: 2.40 гола забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Филипп Будковский (10 голов)

«Эпицентр»

  • Проигрывает в 3 последних гостевых матчах
  • В среднем: 1.60 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Joaquin Cifuentes (6 голов)
  • Уже проигрывал «Заре» в этом сезоне (1:2)
  • Забивает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Заря» – «Эпицентр»

«Заря» дома – это машина по набору очков. Команда не проигрывает 12 из 14 домашних матчей и забивает пачками. «Эпицентр» в гостях – противоположность: три поражения подряд на выезде. Да, гости умеют забивать, но вряд ли их атаки хватит, чтобы перебить мощь «Зари» на еe поле. Луганчане должны брать три очка и продолжать погоню за еврокубками. Ожидать «сухого» матча не приходится – «Эпицентр» забивает регулярно, но хозяева должны выиграть.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Зари» – коэффициент 2.1
  • Обе забьют – да

2.10
Победа «Зари»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Украина. Премьер-лига Эпицентр Заря
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 