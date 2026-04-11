12 апреля в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» на своeм поле примет «Эпицентр». Хозяева ведут борьбу за еврокубки и находятся в отличной атакующей форме, а гости пытаются закрепиться в середине таблицы. «Заря» дома – настоящая машина, и «Эпицентру» будет очень непросто.
«Заря»
Луганчане выдают яркий сезон и сейчас занимают 8-е место, продолжая борьбу за попадание в еврокубки. Дома «Заря» – настоящая крепость: команда не проигрывает в 12 из 14 последних матчей на своeм поле. Атака – главный козырь: 2.4 гола за игру в последних 5 матчах! Филипп Будковский (10 голов в 20 матчах) находится в отличной форме и штампует голы. Проблема лишь в обороне – 2 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Заря» пропускает в 4 последних матчах. Но дома, при своих болельщиках, эта проблема может отойти на второй план. В личной встрече с «Эпицентром» луганчане уже побеждали (2:1).
«Эпицентр»
Гости чувствуют себя вполне комфортно в середине таблицы и уже практически решили задачу по сохранению прописки в элите. В атаке всe более-менее – 1.6 гола за игру в последних 5 матчах, Joaquin Cifuentes (6 голов) находится в приличной форме. Но есть одна огромная проблема: «Эпицентр» проигрывает в 3 последних гостевых матчах подряд. Оборона вроде бы неплоха – 0.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр, но в гостях команда почему-то рассыпается. В личной встрече с «Зарей» дома они уступили (1:2), и на выезде вряд ли будет легче.
Факты о командах
«Заря»
- Борется за еврокубки (8-е место)
- Не проигрывает в 12 из 14 последних домашних матчей
- В атаке мощь: 2.40 гола за последние 5 игр
- В среднем: 2.40 гола забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Филипп Будковский (10 голов)
«Эпицентр»
- Проигрывает в 3 последних гостевых матчах
- В среднем: 1.60 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Joaquin Cifuentes (6 голов)
- Уже проигрывал «Заре» в этом сезоне (1:2)
- Забивает в 4 последних матчах
Прогноз на матч «Заря» – «Эпицентр»
«Заря» дома – это машина по набору очков. Команда не проигрывает 12 из 14 домашних матчей и забивает пачками. «Эпицентр» в гостях – противоположность: три поражения подряд на выезде. Да, гости умеют забивать, но вряд ли их атаки хватит, чтобы перебить мощь «Зари» на еe поле. Луганчане должны брать три очка и продолжать погоню за еврокубками. Ожидать «сухого» матча не приходится – «Эпицентр» забивает регулярно, но хозяева должны выиграть.
Рекомендованные ставки
- Победа «Зари» – коэффициент 2.1
- Обе забьют – да