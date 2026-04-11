12 апреля в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» на своeм поле примет «Эпицентр». Хозяева ведут борьбу за еврокубки и находятся в отличной атакующей форме, а гости пытаются закрепиться в середине таблицы. «Заря» дома – настоящая машина, и «Эпицентру» будет очень непросто.

«Заря»

Луганчане выдают яркий сезон и сейчас занимают 8-е место, продолжая борьбу за попадание в еврокубки. Дома «Заря» – настоящая крепость: команда не проигрывает в 12 из 14 последних матчей на своeм поле. Атака – главный козырь: 2.4 гола за игру в последних 5 матчах! Филипп Будковский (10 голов в 20 матчах) находится в отличной форме и штампует голы. Проблема лишь в обороне – 2 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Заря» пропускает в 4 последних матчах. Но дома, при своих болельщиках, эта проблема может отойти на второй план. В личной встрече с «Эпицентром» луганчане уже побеждали (2:1).

«Эпицентр»

Гости чувствуют себя вполне комфортно в середине таблицы и уже практически решили задачу по сохранению прописки в элите. В атаке всe более-менее – 1.6 гола за игру в последних 5 матчах, Joaquin Cifuentes (6 голов) находится в приличной форме. Но есть одна огромная проблема: «Эпицентр» проигрывает в 3 последних гостевых матчах подряд. Оборона вроде бы неплоха – 0.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр, но в гостях команда почему-то рассыпается. В личной встрече с «Зарей» дома они уступили (1:2), и на выезде вряд ли будет легче.

Факты о командах

«Заря»

«Эпицентр»

Забивает в 4 последних матчах

Прогноз на матч «Заря» – «Эпицентр»

«Заря» дома – это машина по набору очков. Команда не проигрывает 12 из 14 домашних матчей и забивает пачками. «Эпицентр» в гостях – противоположность: три поражения подряд на выезде. Да, гости умеют забивать, но вряд ли их атаки хватит, чтобы перебить мощь «Зари» на еe поле. Луганчане должны брать три очка и продолжать погоню за еврокубками. Ожидать «сухого» матча не приходится – «Эпицентр» забивает регулярно, но хозяева должны выиграть.

Рекомендованные ставки