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  • «Эпицентр» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

«Эпицентр» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

23 мая, 14:20
Эпицентр
23.05.2026, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Полтава
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эпицентр
71
Никита Федотов
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
97
Александр Климец
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
10
Джон Себерио
ЦП
99
Карлос Рохас
ПВ
20
Вадим Сидун
ЦФ
77
Хоакинете
РФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Полтава
1
Mykyta Minchev
ВР
12
A. Savenkov
ЦЗ
20
Евгений Мисюра
ЦЗ
5
V. Pidlepych
ЦЗ
95
I. Kotsyumaka
ЦЗ
15
Vladyslav Danylenko
ЦП
7
D. Galenkov
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
30
Эмин Куйович
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Полтава
96
Даниил Ермолов
ВР
2
Никита Кононов
ПЗ
19
Николай Бужин
ПЗ
44
Дмитрий Плахтырь
ОП
11
Александр Пятов
ЦП
14
Максим Марусич
ЦФ
24
I. Ukhan
ЦФ
4-3-1-2
71
Федотов
3
Григоращук
77
Кох
97
Климец
70
Кирюханцев
28
8
Миронюк
10
Себерио
99
Рохас
20
Сидун
77
4-4-1-1
1
20
Мисюра
5
95
12
7
10
30
Куйович
15
8
Одарюк
93
Кобзарь
8
Миронюк
5
Запорожец
5
Запорожец
8
Миронюк
28
17
Демченко
17
Демченко
28
7
2
Кононов
2
Кононов
7
15
44
Плахтырь
44
Плахтырь
15
93
Кобзарь
14
Марусич
14
Марусич
93
Кобзарь
Остались в запасе
Эпицентр
Полтава
31
Олег Билык
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Николай Бужин
ПЗ
11
Александр Пятов
ЦП
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Николай Бужин
ПЗ
11
Александр Пятов
ЦП
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Владимир Сысенко
Статистика матча Эпицентр - Полтава
1
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Полтавы», 30-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр» – «Полтава»

«Эпицентр» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полтава Эпицентр
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