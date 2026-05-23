Составы команд
Эпицентр
Эпицентр
4-3-1-2
71
Федотов
3
Григоращук
77
Кох
97
Климец
70
Кирюханцев
28
8
Миронюк
10
Себерио
99
Рохас
20
Сидун
77
4-4-1-1
1
20
Мисюра
5
95
12
7
10
30
Куйович
15
8
Одарюк
93
Кобзарь
8
Миронюк
5
Запорожец
5
Запорожец
8
Миронюк
28
17
Демченко
17
Демченко
28
7
2
Кононов
2
Кононов
7
15
44
Плахтырь
44
Плахтырь
15
93
Кобзарь
14
Марусич
14
Марусич
93
Кобзарь
Остались в запасе
Эпицентр
Полтава
31
Олег Билык
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Николай Бужин
ПЗ
11
Александр Пятов
ЦП
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Владимир Сысенко
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Николай Бужин
ПЗ
11
Александр Пятов
ЦП
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Владимир Сысенко
Статистика матча Эпицентр - Полтава
1
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Полтавы», 30-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр» – «Полтава»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»