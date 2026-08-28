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«Кудровка» – «Эпицентр»: кто победит в матче 4 тура Премьер-лиги 2026/2027

28 августа 2026 11:31
Кудровка - Эпицентр
29 авг. 2026, суббота 13:00 | Украина. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
Победа «Эпицентра»
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Матч 4 тура чемпионата Украины между «Кудровкой» и «Эпицентром» пройдет 29 августа 2026 года. Хозяева располагаются на 11-м месте с двумя очками, но дома не проигрывают в пяти последних матчах. Гости находятся на шестой строчке с четырьмя баллами и редко уступают в последнее время. При этом в очных противостояниях «Эпицентр» имеет преимущество – три победы против одной у «Кудровки». Кто окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на поддержку родных трибун, или гости, которые выше в таблице и увереннее играют против этого соперника?

Кто победит в матче

«Кудровка» постарается использовать преимущество своего поля и свою стабильную домашнюю форму. Команда не проигрывает в пяти последних матчах на своем поле, а в атаке стабильна – забивает в среднем 1,60 гола за последние пять игр. В Кубке Украины она разгромила «Авангард Лозовая» (6:1), подтвердив свою атакующую мощь. Однако оборона хозяев действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в последних матчах. В стартовых турах «Кудровка» сыграла вничью с «Оболонью» (0:0) и «Левым берегом» (0:0), но уступила «Шахтеру» (1:5). Домашняя поддержка и умение забивать дают хозяевам шанс, но их уязвимая защита против организованного соперника может стать проблемой.

«Эпицентр» подходит к игре с более стабильными результатами. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в очных встречах с «Кудровкой» забивает в четырeх последних играх. В атаке гости стабильны: в среднем 1,60 гола за последние пять матчей, а их оборона пропускает 1,00 мяча. В стартовых турах «Эпицентр» разгромил «Оболонь» (3:0), сыграл вничью с «Вересом» (0:0) и уступил «Шахтеру» (0:2). В Кубке Украины они одержали победу над «To4ka Odessa» (2:1). Гости находятся выше в таблице и имеют более сбалансированную игру, что делает их фаворитами, несмотря на домашнюю неуступчивость хозяев.

Итоговый вывод: «Эпицентр» имеет преимущество в очной статистике, более высокое турнирное положение и лучшую оборону. «Кудровка» дома опасна и способна забить, но еe защита регулярно пропускает, что против организованного соперника может стать решающим фактором. Наиболее вероятный исход – минимальная победа гостей.

Форма и история личных встреч

В четырeх очных матчах «Эпицентр» одержал три победы, «Кудровка» – одну. При этом гости забивают в четырeх последних встречах с этим соперником. Текущая форма «Кудровки» дома – пять матчей без поражений, но против «Эпицентра» эта серия часто прерывается. Хозяева имеют психологическое преимущество родных трибун, но гости выглядят более сбалансированно и уверенно играют против этого соперника. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу «Эпицентра», несмотря на домашний фактор.

Личные встречи
Побед - 1 (33%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (67%)
2
Забитых мячей
5
0.67
В среднем за матч
1.67
2:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка
0 : 3
29.08.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка
0 : 3
29.08.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Эпицентр
1 : 0
06.04.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кудровка
2 : 1
26.09.2025
Эпицентр

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Эпицентра» в основное время. Преимущество в очных встречах, более высокое турнирное положение и стабильная игра гостей делают их фаворитами. «Кудровка» дома опасна, но еe уязвимая защита не позволит ей претендовать на очки против организованного соперника. Рекомендуемая ставка – победа «Эпицентра» с коэффициентом 2.35. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура чемпионата Украины между «Кудровкой» и «Эпицентром» состоится 29 августа 2026 года и начнется в 13:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Кудровка» – «Эпицентр»: смотреть онлайн.

2.35
Победа «Эпицентра»
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Украина. Премьер-лига Эпицентр Кудровка
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