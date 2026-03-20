«Кривбасс» – «Эпицентр»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.8

20 марта 2026 10:07
Кривбасс - Эпицентр
21 мар. 2026, суббота 14:00 | Украина. Премьер-лига, 21 тур
1.80
Тотал голов больше 2.5
21 марта состоится матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» примет «Эпицентр». Хозяева ведут борьбу за еврокубковую зону. Гости находятся в нижней части таблицы и пытаются оторваться от зоны вылета.

«Кривбасс»

Криворожцы проводят уверенный сезон и претендуют на высокие места. После 20 туров команда набрала 31 очко и занимает 6-е место, отставая от зоны еврокубков на 4 очка. «Кривбасс» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. В последних пяти играх команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустила 4 (в среднем 0.80). Лучший бомбардир – Глейкер Мендоса, на счету которого 6 голов в 20 матчах. В прошлом туре уступили «Полесью» (0:2).

«Эпицентр»

Каменец-Подольский коллектив проводит непростой сезон и борется за выживание. После 20 туров клуб имеет 20 очков и занимает 13-е место, опережая зону вылета на 3 очка. Команда набрала хорошую форму: в последних двух турах одержаны победы над «Рухом» (2:0) и «Колосом» (4:0). В последних пяти матчах «Эпицентр» забил 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустил 6 (в среднем 1.20). В прошлом туре уверенно обыграли «Рух» (2:0).

Факты о командах:

«Кривбасс»

  • 6-е место в УПЛ, 31 очко (в 4 очках от еврокубков)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В последних 5 играх: 1.00 забито, 0.80 пропущено
  • Лучший бомбардир – Глейкер Мендоса (6 голов)

«Эпицентр»

  • 13-е место в УПЛ, 20 очков (в 3 очках от зоны вылета)
  • В последних 5 играх: 1.60 забито, 1.20 пропущено
  • В последних двух турах – две победы (2:0 и 4:0)

История личных встреч

В единственной очной встрече в рамках УПЛ, состоявшейся 21 сентября 2025 года, «Кривбасс» на выезде одержал победу в высокорезультативном матче – 5:4. Обе команды тогда показали яркую атаку.

Прогноз на матч «Кривбасс» – «Эпицентр»

«Кривбасс» находится в хорошей форме и претендует на еврокубки. Команда надежно играет в обороне – всего 4 пропущенных в последних пяти матчах. Дома хозяева будут стремиться взять три очка, чтобы приблизиться к топ-5.

«Эпицентр» неожиданно преобразился в атаке: 8 голов за последние 5 матчей и две крупные победы подряд. Гости набрали уверенность и будут пытаться цепляться за очки в борьбе за выживание. Однако в гостях против сильного соперника будет сложно.

Учитывая атакующий потенциал обеих команд и статистику личной встречи (5:4), наиболее логичной выглядит ставка на тотал. Оборона «Эпицентра» не выглядит надежной, а «Кривбасс» на своем поле должен забивать.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.8
  • Победа «Кривбасса»

1.80
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Эпицентр Кривбасс
