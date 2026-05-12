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  • «Эпицентр» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

«Эпицентр» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

12 мая, 14:20
Эпицентр
12.05.2026, вторник, 15:30
Украина. Премьер-лига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Полесье
49' Х. 54' В. Танчик 89' Х. (П)
59' Н. Кох (АГ) 64' А. Назаренко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эпицентр
71
Никита Федотов
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
97
Александр Климец
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
28
Andriy Lipovuz
ЦП
10
Джон Себерио
ЦП
5
Евгений Запорожец
ЦП
20
Вадим Сидун
ЦФ
77
Хоакинете
РФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Полесье
1
Георгий Бущан
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
15
Denys Golub
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
98
Denys Talko
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
14
Линдон Эмерллаху
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
10
Владислав Велетень
ПВ
7
Александр Назаренко
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
3-2-3-2
71
Федотов
77
Кох
97
Климец
7
Лучкевич
3
Григоращук
70
Кирюханцев
28
10
Себерио
5
Запорожец
20
Сидун
77
3-1-3-2-1
1
Бущан
31
Майсурадзе
16
Красники
15
Михайличенко
5
Сарапий
18
Андриевский
8
Бабенко
27
Федор
45
Брагару
11
Гуцуляк
89
Гайдучик
77
2
2
77
28
8
Миронюк
8
Миронюк
28
20
Сидун
6
Ковалец
6
Ковалец
20
Сидун
7
Лучкевич
34
Танчик
34
Танчик
7
Лучкевич
70
Кирюханцев
21
Супряга
21
Супряга
70
Кирюханцев
31
Майсурадзе
4
Кравченко
4
Кравченко
31
Майсурадзе
11
Гуцуляк
14
Эмерллаху
14
Эмерллаху
11
Гуцуляк
45
Брагару
7
Назаренко
7
Назаренко
45
Брагару
89
Гайдучик
95
Краснопир
95
Краснопир
89
Гайдучик
27
Федор
9
Филиппов
9
Филиппов
27
Федор
Остались в запасе
Эпицентр
Полесье
31
Олег Билык
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
15
Denys Golub
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
1
Олег Кудрик
ВР
98
Denys Talko
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
10
Владислав Велетень
ПВ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
15
Denys Golub
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
98
Denys Talko
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
10
Владислав Велетень
ПВ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Эпицентр - Полесье
1
Всего ударов по воротам
14
23
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Полесья», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр» – «Полесье»

«Эпицентр» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Эпицентр
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