12.05.2026, вторник, 15:30
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Украина. Премьер-лига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Эпицентр
Эпицентр
3-2-3-2
71
Федотов
77
Кох
97
Климец
7
Лучкевич
3
Григоращук
70
Кирюханцев
28
10
Себерио
5
Запорожец
20
Сидун
77
3-1-3-2-1
1
Бущан
31
Майсурадзе
16
Красники
15
Михайличенко
5
Сарапий
18
Андриевский
8
Бабенко
27
Федор
45
Брагару
11
Гуцуляк
89
Гайдучик
77
2
2
77
28
8
Миронюк
8
Миронюк
28
20
Сидун
6
Ковалец
6
Ковалец
20
Сидун
7
Лучкевич
34
Танчик
34
Танчик
7
Лучкевич
70
Кирюханцев
21
Супряга
21
Супряга
70
Кирюханцев
31
Майсурадзе
4
Кравченко
4
Кравченко
31
Майсурадзе
11
Гуцуляк
14
Эмерллаху
14
Эмерллаху
11
Гуцуляк
45
Брагару
7
Назаренко
7
Назаренко
45
Брагару
89
Гайдучик
95
Краснопир
95
Краснопир
89
Гайдучик
27
Федор
9
Филиппов
9
Филиппов
27
Федор
Остались в запасе
Эпицентр
Полесье
31
Олег Билык
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
15
Denys Golub
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
1
Олег Кудрик
ВР
98
Denys Talko
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
10
Владислав Велетень
ПВ
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
22
Vladyslav Krystin
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
15
Denys Golub
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
98
Denys Talko
ВР
35
Kiril Koberniuk
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
10
Владислав Велетень
ПВ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Эпицентр - Полесье
1
Всего ударов по воротам
14
23
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Полесья», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр» – «Полесье»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»