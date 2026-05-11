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«Эпицентр» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 12 мая 2026 с коэффициентом 1.4

11 мая 2026 8:35
Эпицентр - Полесье
12 мая 2026, вторник 15:30 | Украина. Премьер-лига, 28 тур
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1.40
Победа «Полесья»
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12 мая состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Эпицентр» примет житомирское «Полесье». Хозяева превратились в главных миролюбцев чемпионата и штампуют ничьи, тогда как гости мчатся к серебряным медалям и демонстрируют чемпионский уровень игры. Встреча обещает стать проверкой характера для скромного середняка против одного из лидеров.

«Эпицентр»

Команда из Каменец-Подольского превратилась в самого неудобного соперника в лиге. Четыре ничьи подряд – с «Оболонью» (2:2), «Вересом» (3:3), «Александрией» (1:1) и «Карпатами» (0:0) – говорят о неуступчивом характере и умении цепляться за результат. «Эпицентр» забивает в 3 последних турах подряд и в среднем по 1,20 мяча за игру на дистанции 5 встреч. Оборона пропускает в 3 последних матчах и в среднем 1,40 мяча за игру. Команда не хватает звeзд с неба, но демонстрирует организованную игру и бойцовские качества. После поражения от «Зари» (0:1) «Эпицентр» больше не проигрывал, что говорит о правильной тактике и дисциплине. Дома команда играет особенно агрессивно и способна доставить проблемы любому сопернику.

«Полесье»

Житомирский клуб проводит исторический сезон. После 27 туров команда набрала 55 очков и уверенно идeт на втором месте. Три победы подряд в чемпионате и 2,00 забитых мяча в среднем за 5 последних встреч – это уровень гранда. Николай Гайдучик с 10 голами в 34 матчах ведeт команду вперeд, а оборона пропускает в среднем всего 0,60 мяча за игру – образцовый показатель. После побед над «Александрией» (2:1), «Металлистом 1925» (1:0), «Оболонью» (3:1) и разгрома «СК Полтавы» (4:0) команда находится в отличной форме. Единственное поражение на этом отрезке – от «Шахтера» (0:1), что лишь подтверждает высокий уровень. «Полесье» забивает в 3 последних турах и явно намерено продлить победную серию.

Факты о командах:

«Эпицентр»

  • Четыре ничьи подряд в чемпионате
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Пропускает в среднем 1,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Не проигрывает 5 туров подряд

«Полесье»

  • Победная серия из 3 матчей
  • Забивает в среднем 2,00 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает в среднем 0,60 мяча за игру
  • Идeт на втором месте, борется за серебро

История противостояний

  • Единственная встреча в УПЛ: ничья (0:0)
  • В товарищеских матчах и Первой лиге преимущество у «Полесья»

Прогноз на матч «Эпицентр» – «Полесье»

«Эпицентр» – самый миролюбивый клуб лиги с четырьмя ничьими подряд, но против лидера эта серия окажется под угрозой. «Полесье» находится в отличной форме, забивает пачками и отлично обороняется. Разница в классе слишком очевидна. Хозяева способны забить гол престижа, но удержать оборону против одной из лучших атак лиги будет крайне сложно. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Полесья» – коэффициент 1.4
  • Индивидуальный тотал «Полесья» больше 1,5

1.40
Победа «Полесья»
Сделать ставку
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Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Полесье Эпицентр
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