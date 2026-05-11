12 мая состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Эпицентр» примет житомирское «Полесье». Хозяева превратились в главных миролюбцев чемпионата и штампуют ничьи, тогда как гости мчатся к серебряным медалям и демонстрируют чемпионский уровень игры. Встреча обещает стать проверкой характера для скромного середняка против одного из лидеров.

«Эпицентр»

Команда из Каменец-Подольского превратилась в самого неудобного соперника в лиге. Четыре ничьи подряд – с «Оболонью» (2:2), «Вересом» (3:3), «Александрией» (1:1) и «Карпатами» (0:0) – говорят о неуступчивом характере и умении цепляться за результат. «Эпицентр» забивает в 3 последних турах подряд и в среднем по 1,20 мяча за игру на дистанции 5 встреч. Оборона пропускает в 3 последних матчах и в среднем 1,40 мяча за игру. Команда не хватает звeзд с неба, но демонстрирует организованную игру и бойцовские качества. После поражения от «Зари» (0:1) «Эпицентр» больше не проигрывал, что говорит о правильной тактике и дисциплине. Дома команда играет особенно агрессивно и способна доставить проблемы любому сопернику.

«Полесье»

Житомирский клуб проводит исторический сезон. После 27 туров команда набрала 55 очков и уверенно идeт на втором месте. Три победы подряд в чемпионате и 2,00 забитых мяча в среднем за 5 последних встреч – это уровень гранда. Николай Гайдучик с 10 голами в 34 матчах ведeт команду вперeд, а оборона пропускает в среднем всего 0,60 мяча за игру – образцовый показатель. После побед над «Александрией» (2:1), «Металлистом 1925» (1:0), «Оболонью» (3:1) и разгрома «СК Полтавы» (4:0) команда находится в отличной форме. Единственное поражение на этом отрезке – от «Шахтера» (0:1), что лишь подтверждает высокий уровень. «Полесье» забивает в 3 последних турах и явно намерено продлить победную серию.

Факты о командах:

«Эпицентр»

Четыре ничьи подряд в чемпионате

Забивает в 3 последних матчах

Пропускает в среднем 1,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

Не проигрывает 5 туров подряд

«Полесье»

Победная серия из 3 матчей

Забивает в среднем 2,00 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в среднем 0,60 мяча за игру

Идeт на втором месте, борется за серебро

История противостояний

Единственная встреча в УПЛ: ничья (0:0)

В товарищеских матчах и Первой лиге преимущество у «Полесья»

Прогноз на матч «Эпицентр» – «Полесье»

«Эпицентр» – самый миролюбивый клуб лиги с четырьмя ничьими подряд, но против лидера эта серия окажется под угрозой. «Полесье» находится в отличной форме, забивает пачками и отлично обороняется. Разница в классе слишком очевидна. Хозяева способны забить гол престижа, но удержать оборону против одной из лучших атак лиги будет крайне сложно. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа гостей.

Рекомендованные ставки: