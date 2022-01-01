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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
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МЛ Витебск
Новости
€ 11 млн
МЛ Витебск - новости команды
Витебск
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Центральный спорткомплекс
Сайт:
http://fcmaxline.by/
Тренер:
Сергей Алексеев
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Россиянин ушел с поста главного тренера клуба, идущего 2-м в чемпионате Беларуси
11:50
«Днепр» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Днепр» – «МЛ Витебск»: кто победит в матче 22 тура чемпионата Беларуси 2026/2027
12 сентября
«Днепр» – «МЛ Витебск»: кто победит в матче 22 тура чемпионата Беларуси 2026/2027
11 сентября
«МЛ Витебск» – «Динамо Минск»: кто победит в матче 21-го тура Высшей лиги 2026
5 сентября
«Динамо Брест» – «МЛ Витебск»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Беларуси 2026
28 августа
Трансляция
«МЛ Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«МЛ Витебск» – «БАТЭ»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Беларуси 2026
22 августа
Трансляция
«МЛ Витебск» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2026
19 августа
«МЛ Витебск» – «Барановичи»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027
18 августа
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
16 августа
2
Трансляция
«МЛ Витебск» – «Борац»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«МЛ Витебск» – «Борац»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Борац» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Борац» – «МЛ Витебск»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Трансляция
«Сутьеска» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
Трибунал ФИФА отреагировал на обращение российского тренера
25 июля
1
«МЛ Витебск» – Сутьеска: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Трансляция
«Университатя» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июля 2026
15 июля
«Университатя» – «МЛ Витебск»: кто победит в матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
14 июля
Трансляция
«МЛ Витебск» – «Университатя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июля 2026
8 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
В Беларуси футболистам платят в 50 раз больше, чем в среднем по стране
5 июля
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Российский тренер совершил благородный поступок по отношению к европейскому клубу
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