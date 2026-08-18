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«МЛ Витебск» – «Барановичи»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027

18 августа 2026 9:33
МЛ Витебск - Барановичи
19 авг. 2026, среда 19:00 | Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Победа «МЛ Витебск» с форой (-1,5)
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Матч 18-го тура белорусской Высшей лиги между «МЛ Витебск» и «Барановичами» пройдет 19 августа в Витебске на стадионе ЦСК «Витебский». Хозяева уверенно идут на 3-м месте с 31 очком и имеют впечатляющую беспроигрышную серию – 13 матчей без поражений в 14 последних встречах, тогда как гости располагаются на 12-й строчке с 17 баллами, но демонстрируют неплохую атаку, забивая в семи последних матчах. В очных встречах «МЛ Витебск» тотально доминирует: три победы подряд и девять матчей с голами в ворота «Барановичей». Сможет ли аутсайдер преподнести сюрприз и прервать свою неудачную серию в этом противостоянии, или хозяева продолжат свою победную поступь и укрепят позиции в верхней части таблицы?

Кто победит в матче

В пользу «МЛ Витебск» говорит их впечатляющая форма и колоссальное преимущество в очных встречах. Витебский клуб не проигрывает в 13 из 14 последних матчей Высшей лиги, а в очных встречах с «Барановичами» одержал три победы подряд и забивает в девяти последних матчах против этого соперника. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,40 гола и пропускают 0,80 гола, что свидетельствует о сбалансированной игре. В Лиге Конференций команда уверенно прошла «Сутьеску» (2-1 и 3-0), хотя уступила «Борацу» (0-1 и 2-1 по пенальти). Домашняя поддержка на ЦСК «Витебский» станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на продолжение своей победной серии.

«Барановичи» подходят к матчу с определенными козырями в атаке – команда забивает в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 2,20 гола. Однако защита гостей выглядит ненадежной – в среднем они пропускают 1,60 гола, а также пропускают в четырех последних матчах. В предыдущем туре «Барановичи» сыграли вничью с БАТЭ (2-2), но до этого уступили «Ислочи» (3-4) и «Торпедо-БелАЗ» (0-1). В очных встречах с «МЛ Витебск» у гостей серьезные проблемы – они не побеждают витебский клуб в последних трех матчах и регулярно пропускают в этих играх. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, «Барановичам» будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «МЛ Витебск». Хозяева находятся в отличной форме, имеют мощную атаку и надежную защиту, а также колоссальное преимущество в очных встречах. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, а история противостояний складывается в пользу хозяев. Ожидается, что «МЛ Витебск» добьется уверенной победы с разницей минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «МЛ Витебск» имеет подавляющее преимущество – три победы подряд и девять матчей с голами в ворота «Барановичей». Текущая форма хозяев также лучше – 13 матчей без поражений из 14 и сбалансированная игра, тогда как гости уступают в классе и имеют проблемы в обороне. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, «МЛ Витебск» является явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 4 (80%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (20%)
13
Забитых мячей
5
2.6
В среднем за матч
1
4:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Барановичи
2 : 4
27.10.2024
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
МЛ Витебск
2 : 0
19.08.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Барановичи
0 : 4
11.04.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Барановичи
1 : 2
13.07.2025
МЛ Витебск
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Барановичи
2 : 4
27.10.2024
МЛ Витебск
Беларусь. Первая лига, 13 тур
МЛ Витебск
1 : 2
30.06.2024
Барановичи

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
МЛ Витебск
1
Павел Павлюченко
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Кирилл Гоманов
АП
27
Александар Месарович
АП
55
Валерий Громыко
АП
7
Тимур Иванов
ПВ
12
Радивой Босич
ЛФ
9
Бассеку Дьябате
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Барановичи
12
Даниил Шапко
ВР
23
Василий Василенко
ЛЗ
5
Владимир Федотов
ЦЗ
19
Артем Бруй
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
88
Захар Гицелев
ПВ
96
Валерий Потороча
ПВ
77
Мартин Артюх
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
РФ
Главный тренер
Роман Киренкин
МЛ Витебск
30
Павел Щербаченя
ВР
8
Silas Gnaka
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
18
Владислав Жук
ЛВ
4
Оде Абдуллахи
ОП
10
Денильо Клеонис
ПВ
99
Марк Буланов
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
Барановичи
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
11
N. Ivanov
ЦП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
17
M. Shevchenko
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
3-1-3-3
1
Павлюченко
23
Баланович
20
Волков
5
Мохаммади
15
Бочеров
27
Месарович
55
Громыко
7
Иванов
12
Босич
9
Дьябате
6
Гоманов
4-1-3-2
12
Шапко
97
Ткачев
5
Федотов
19
Бруй
23
Василенко
29
Лапун
96
Потороча
10
Лебедев
88
Гицелев
22
Бондаренко
77
Артюх
7
Иванов
22
Скибский
22
Скибский
7
Иванов
27
Месарович
4
Абдуллахи
4
Абдуллахи
27
Месарович
23
Баланович
18
Жук
18
Жук
23
Баланович
12
Босич
10
Клеонис
10
Клеонис
12
Босич
29
Лапун
4
Карпеня
4
Карпеня
29
Лапун
22
Бондаренко
45
Торекул
45
Торекул
22
Бондаренко
34
Петренко
34
Петренко
Остались в запасе
МЛ Витебск
Барановичи
30
Павел Щербаченя
ВР
8
Silas Gnaka
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
99
Марк Буланов
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
26
Денис Шпаковский
ВР
11
N. Ivanov
ЦП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
17
M. Shevchenko
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Роман Киренкин
Остались в запасе
30
Павел Щербаченя
ВР
8
Silas Gnaka
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
99
Марк Буланов
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
11
N. Ivanov
ЦП
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
17
M. Shevchenko
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Роман Киренкин

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «МЛ Витебск» с разницей минимум в два мяча. Хозяева находятся в отличной форме (13 матчей без поражений из 14), имеют преимущество в очных встречах (три победы подряд) и играют на своем поле. Гости, несмотря на атакующий потенциал, уступают в классе, имеют проблемы в обороне и неудачную историю противостояний. Ожидаем, что «МЛ Витебск» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «МЛ Витебск» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.83.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18-го тура Высшей лиги Беларуси между «МЛ Витебск» и «Барановичами» состоится 19 августа 2026 года в Витебске на стадионе ЦСК «Витебский» и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«МЛ Витебск» – «Барановичи»: смотреть онлайн

1.83
Победа «МЛ Витебск» с форой (-1,5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Барановичи МЛ Витебск
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