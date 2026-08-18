Матч 18-го тура белорусской Высшей лиги между «МЛ Витебск» и «Барановичами» пройдет 19 августа в Витебске на стадионе ЦСК «Витебский». Хозяева уверенно идут на 3-м месте с 31 очком и имеют впечатляющую беспроигрышную серию – 13 матчей без поражений в 14 последних встречах, тогда как гости располагаются на 12-й строчке с 17 баллами, но демонстрируют неплохую атаку, забивая в семи последних матчах. В очных встречах «МЛ Витебск» тотально доминирует: три победы подряд и девять матчей с голами в ворота «Барановичей». Сможет ли аутсайдер преподнести сюрприз и прервать свою неудачную серию в этом противостоянии, или хозяева продолжат свою победную поступь и укрепят позиции в верхней части таблицы?

Кто победит в матче

В пользу «МЛ Витебск» говорит их впечатляющая форма и колоссальное преимущество в очных встречах. Витебский клуб не проигрывает в 13 из 14 последних матчей Высшей лиги, а в очных встречах с «Барановичами» одержал три победы подряд и забивает в девяти последних матчах против этого соперника. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,40 гола и пропускают 0,80 гола, что свидетельствует о сбалансированной игре. В Лиге Конференций команда уверенно прошла «Сутьеску» (2-1 и 3-0), хотя уступила «Борацу» (0-1 и 2-1 по пенальти). Домашняя поддержка на ЦСК «Витебский» станет дополнительным козырем для хозяев, которые нацелены на продолжение своей победной серии.

«Барановичи» подходят к матчу с определенными козырями в атаке – команда забивает в семи последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 2,20 гола. Однако защита гостей выглядит ненадежной – в среднем они пропускают 1,60 гола, а также пропускают в четырех последних матчах. В предыдущем туре «Барановичи» сыграли вничью с БАТЭ (2-2), но до этого уступили «Ислочи» (3-4) и «Торпедо-БелАЗ» (0-1). В очных встречах с «МЛ Витебск» у гостей серьезные проблемы – они не побеждают витебский клуб в последних трех матчах и регулярно пропускают в этих играх. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, «Барановичам» будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «МЛ Витебск». Хозяева находятся в отличной форме, имеют мощную атаку и надежную защиту, а также колоссальное преимущество в очных встречах. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, а история противостояний складывается в пользу хозяев. Ожидается, что «МЛ Витебск» добьется уверенной победы с разницей минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «МЛ Витебск» имеет подавляющее преимущество – три победы подряд и девять матчей с голами в ворота «Барановичей». Текущая форма хозяев также лучше – 13 матчей без поражений из 14 и сбалансированная игра, тогда как гости уступают в классе и имеют проблемы в обороне. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, «МЛ Витебск» является явным фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «МЛ Витебск» с разницей минимум в два мяча. Хозяева находятся в отличной форме (13 матчей без поражений из 14), имеют преимущество в очных встречах (три победы подряд) и играют на своем поле. Гости, несмотря на атакующий потенциал, уступают в классе, имеют проблемы в обороне и неудачную историю противостояний. Ожидаем, что «МЛ Витебск» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «МЛ Витебск» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.83.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18-го тура Высшей лиги Беларуси между «МЛ Витебск» и «Барановичами» состоится 19 августа 2026 года в Витебске на стадионе ЦСК «Витебский» и начнется в 19-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.