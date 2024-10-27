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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
Барановичи - МЛ Витебск
Барановичи - МЛ Витебск: обзор матча 27 октября 2024
Барановичи
27.10.2024, воскресенье, 16:00
Беларусь. Первая лига, 30 тур
2 : 4
Завершен
МЛ Витебск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Барановичи - МЛ Витебск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
МЛ Витебск
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
0 : 2
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Новости команд
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Барановичи
МЛ Витебск
«Торпедо-БелАЗ» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
11:50
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«Торпедо-БелАЗ» – «Барановичи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Торпедо-БелАЗ» и «Барановичей» на победу в матче 30-го тура
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