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23.05.2019 21:57На заседании Исполкома РФС были рассмотрены стратегические вопросы, информирует официальный сайт организации. Среди них значится следующий: проработать вопрос о возможном расширение числа клубов участников чемпионата России среди клубов РПЛ до 18 ком
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18.05.2019 21:39Всем привет. 18.05.2019 состоялся матч 29 тура Чемпионата России по футболу между ЦСКА и Ахматом. ЦСКА одержал минимальную победу 1-0. В этом видео я сделал небольшой обзор матча ЦСКА – Ахмат, а так же поделился своими мыслями о том что ЦСКА в этом г
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