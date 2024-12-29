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    • Мостовой раскрыл любимое новогоднее блюдо: «Ни с чем не сравнить!»

    Мостовой раскрыл любимое новогоднее блюдо: «Ни с чем не сравнить!»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой сообщил, что любит есть в Новый год.

    «Мое любимое новогоднее блюдо – это салат оливье, приготовленный моей мамой! Именно мамой!

    Поверьте мне, за свою жизнь каких только салатов я не ел... Тем более что прожил много лет в Европе. И могу смело сказать, что мамин салат ни с чем не сравнить!

    Новый год планирую встретить как и всегда! Сначала заедем к родителям, а затем будем спокойно отмечать дома. Хотя родители иногда ложатся, не дожидаясь полуночи! (Смеется.) Но в общем, как и все, в кругу семьи!» – сказал Мостовой.

    • Мостовой близок к получению тренерской лицензии.
    • Осенью он прошел стажировку в «Динамо».
    • Мостовой тренировал в Медиалиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    29.12.2024 10:41
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    Комментарии (6)
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    NewLife
    1735461196
    Аналогично !)
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    Spartak_forv@
    1735463480
    Мамины вкусности никто никогда не переплюнет
    Ответить
    СПОРТ 21 века
    1735484217
    Эх Александр. Сказали так что не убавить не прибавить. Какой сейчас человек не вспомнил святое? Наверное, тот кто рождён без души и сердца
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