Мостовой раскрыл любимое новогоднее блюдо: «Ни с чем не сравнить!»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой сообщил, что любит есть в Новый год.

«Мое любимое новогоднее блюдо – это салат оливье, приготовленный моей мамой! Именно мамой!

Поверьте мне, за свою жизнь каких только салатов я не ел... Тем более что прожил много лет в Европе. И могу смело сказать, что мамин салат ни с чем не сравнить!

Новый год планирую встретить как и всегда! Сначала заедем к родителям, а затем будем спокойно отмечать дома. Хотя родители иногда ложатся, не дожидаясь полуночи! (Смеется.) Но в общем, как и все, в кругу семьи!» – сказал Мостовой.