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    Ананко объяснил, почему «Спартак» обречен выигрывать

    Бывший спартаковец Дмитрий Ананко высказался о менталитете клуба.

    – Современный «Спартак» способен повторить историю 90-х?

    – От всей души желаю «Спартаку» не просто вернуться на трон, а закрепиться и продолжать те традиции, которые заложили предыдущие поколения. А болельщикам хочу пожелать терпения, они самые преданные и лучшие.

    – Кто-то из ветеранов говорил, что «Спартак» не тот клуб, в котором тренер должен учиться. Сюда должен приходить человек, который готов делать команду чемпионом.

    – А «Спартак» обречен выигрывать, потому что у него есть богатая история с победными традициями! Это было до нас, и, слава богу, мы эту историю продолжили писать.

    Конечно, в «Спартаке» высочайшее давление оказывается, важна психология. Нам посчастливилось играть в Лиге чемпионов против «Реала», «Баварии», «Интера» и других команд, которые, по сути, были сборными мира. Мы очень много матчей в Европе вытаскивали на морально-волевых качествах.

    Вспоминаю сейчас те игры, понимаю, что у нас не было зажатости и страха, наоборот, было кайфом попробовать себя на таком уровне, посмотреть, на что мы способны. Мы выстраивали нашу игру отталкиваясь в первую очередь от себя. И это все шло от Олега Ивановича. Как мне кажется, он подбирал нас не только по футбольным качествам, но и по духу. Порой играть приходилось с травмами, и в нашей команде я был не единственным, кто свое здоровье отодвигал на второй план ради ромбика на груди. А вера болельщиков окрыляла нас.

    • «Спартак» остается самым титулованным клубом России.
    • Команда не брала чемпионство с 2017 года.
    • Сейчас «Спартак» идет на 3-м месте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    29.12.2024 10:56
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    Комментарии (7)
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    Интерес
    1735461155
    Теперь все знают,что участие "Спартака" в чемпионатах и прочих турнирах-это,вне зависимости от результатов,"МАРШ ОБРЕЧЁННЫХ". Что за чушь несут эти отставники???
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    DMитрий
    1735462672
    Ананко высказался. Остаётся узнать мнение Ананидзе.
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    andr45
    1735463748
    Кажется первый настоящий ветеран «Спартака») Как мало их осталось( Здоровья и благополучия тебе, Дмитрий)
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    zigbert
    1735467850
    Хорошие и добрые слова от Дмитрия Пнанко.Вот уж у кого сохранился спартаковский дух.
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    Борис34684
    1735469046
    Посмотрим что хотя бы весной будет, не забегая вперёд.
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