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    ФК Урал. Футбольная аналитика. Все блоги -

    «Урал» терпит третье поражение подряд. Разбираемся в причинах новой серии Гончаренко

    7 сентября 2023
    Гончаренко вернулся с старым настройкам игры, но «Урал» всe равно проиграл «Ахмату».

    После разгрома в Санкт-Петербурге «Уралу» предстояло реабилитироваться дома в матче с «Ахматом». Гончаренко вернул схему 4-3-3, по которой команда играла ещe осенью. В кубковой игре против «Рубина» главный тренер уже использовал это сочетание. Тогда тройку в центре составляли Аюпов, Сиссе и Егорычев. Команде приходилось много позиционно атаковать и с продвижением мяча были проблемы, ведь на поле не было Мишкича, шестeрку в этой схеме приходилось играть Сиссе, который не обладает нужными качествами на мяче. Но в этом матче в середине играли Аюпов, Мишкич и Сиссе, а Егорычев вернулся на правый фланг.

    С первых минут мы увидели тот футбол, который показывал «Урал» в первых матчах. Но в новой схеме это было ещe более отлажено. Теперь в первой линии в розыгрышах участвовали не 3 центральных защитника и один опорник, а 2 ЦЗ и 2 шестeрки. Суммарно то же количество игроков, но возможностей для насыщения зоны подборов стало больше. «Урал» создавал открытый мяч для Мишкича и хорват делал длинную передачу вперeд. Даниэль играл правее и когда его накрывали, он мог отдать на фланг и тогда заброс исполнял Кулаков и Егорычев. Адресатов для этих передач впереди было трое. Во время атак Юшин играл второго нападающего, чуть ближе к левому краю, а так же к Каштанову выдвигался Аюпов.

    Один из игроков всегда бежал за спину под скидку головой в сторону чужих ворот, остальные действовали на подборе. Даже если не удавалось его выиграть, игроки старались создавать максимальную плотность в зоне мяча. Такое было почти при любых потерях на чужой половине поля.


    Егорычев прессингует Челиковича, который отдаeт на Богосаваца.


    Кулаков, Мишкич и Аюпов тут же перекрывают все варианты для короткой передачи.
    Так «Урал» создавал давление и не позволял защитникам «Ахмата» спокойно начинать атаки. Чаще всего гости просто выбивали вперeд на Конате.
    Без мяча команда Гончаренко выстраивалась в 4-4-2: Юшин опускался на левый фланг, а Аюпов поднимался выше.


    Так «Урал» оказывал высокое давление на защитников, но «Ахмат» имел численное преимущество в центре поля: против Сиссе и Мишкича оказывались Камило, Тимофеев и Олейников.


    Но почти все попытки выхода в атаку через короткий и средний пас у гостей были неудачными. Из-за технического брака у команды Ромащенко было очень много потерь на своей половине поля.
    В этом матче «Урал» 9 раз начинал владение в радиусе 40 метров до ворот соперника, при этом сам не совершил ни одной подобной потери.


    Поэтому длинные передачи от Шелии и защитников на Конате были единственным инструментом для выхода из обороны в первом тайме. По статистике самых опасных передач с игры видно, что половина обострений от «Ахмата» – забросы вперeд на чужую половину поля. Мохамед чаще выбирал в качестве оппонента Эмерсона, а не Бегича, поэтому смещался ближе к левому флангу. Бегич действительно лучше действует на втором этаже. Именно поэтому Гончаренко выбирает именно Сильвие, когда нужно, чтобы центральный защитник шeл вперeд. Такое происходит на всех стандартах, от аутов и до ударов от ворот. По статистике единоборств видно, насколько хорват был хорош в этом матче.


    Понятно, почему Конате хотел оказаться рядом с Эмерсоном. В том числе и поэтому Ильин действовал на левом фланге, а не на правом, как было в предыдущих матчах. «Ахмат» получал ещe один вариант для длинной передачи в этой зоне.
    Но всe равно до чужих ворот грозненцы почти не добирались. За первые 40 минут нанесли всего 1 удар. По статистике самых опасных передач с игры видно, что половина обострений от «Ахмата» – забросы на чужую половину поля, с целью выйти из-под прессинга.


    У «Урала» возможностей забить было гораздо больше, но команда снова испытывала проблемы с завершением атак. Конечно, набор исполнителей в атаке у Гончаренко далеко не самый сильный.
    После перерыва «Ахмат» стал эффективнее в своих выходах в атаку. Команде чаще удавалось проникать на чужую треть. Помогли замены: Бериша поменял Ковачева на фланге (Ильин вернулся направо), а Швец вышел в центр вместо Тимофеева. Оба добавили нужных качеств в такой игре, где было много единоборств.
    Гончаренко тоже сделал двойную замену. Шеттине и Дмитриев поменяли Каштанова и Юшина по позициям. Идейно ничего не поменялось, но теперь «Урал» стал более вариативным на чужой половине. Помимо правого фланга, добавился вариант с переводом налево под обыгрыш 1 в 1 от Дмитриева.
    Через 10 минут главные тренеры сделали ещe несколько перестановок.
    Ромащенко снял с игры Конате и отправил вперeд Ильина, Олейников занял место Владимира на правом фланге, а в центр вышел Камилов.
    У «Урала» с выходом Бевеева появился ещe один защитник, способный исполнить длинный пас вперeд (раньше этим занимался только Эмерсон). Так же на правый фланг вышел Ишков, а Егорычев отправился в середину на позицию Аюпова.


    После этого «Урал» полностью запер соперника на своей половине поля. По остроте передач с игры среди 7 лучших игроков этого матча 6(!) – футболисты «Урала».


    На последние 10 минут Гончаренко сделал Бегича полноценным вторым нападающим. Вместо Сиссе вышел Мамин, поэтому теперь в центре у «Урала» было два игрока, а Бегичу не приходилось возвращаться назад.
    Продвижение мяча подкреплялось опасными моментами: «Урал» провeл качественную концовку, в которой наиграл на 1.05xG, но забить так и не удалось.


    Это говорит о том, что разговоры вокруг обеих команд – следствие переоценки результата. Да, «Ахмат» при Ромащенко всe ещe не пропускает, но качество обороны вызывает вопросы.
    То же самое с «Уралом». Все говорят о новой серии Гончаренко, но важен контекст. В игре с «Балтикой» команда не заслуживала победить (выиграли 0:1), а сейчас должна была как минимум играть вничью. 3 очка для «Урала» в этих матчах – на уровне ожидаемого. Многие надумывают из-за сложившегося графика набора очков.

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    Вся статистика предоставлена каналом «Футбол в цифрах».

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