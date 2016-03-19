Посрамили экспертов

Размышления по итогам матча «Терек»-»Урал» 19.03.2016 года

Так уж получилось, что игра середняков турнирной таблицы «Терека» и «Урала» вызвала очень большой интерес со стороны специалистов, журналистов, простых болельщиков. Ну а как же, год назад екатеринбуржцы неожиданно выиграли у грозненцев в гостях и спасли себя от прямого вылета из РФПЛ. Столичные эксперты от футбола очень любят ковыряться в белье провинциальных команд, выискивая возможные «грязные пятнышки» буквально во всём, что связано с игрой и деятельностью провинциалов.

Вот и эта игра…почти все ждали, что вот, сегодня, «Урал» вернёт долг. Ну как же, в первом круге футболисты из Екатеринбурга долг не отдали и честный главный тренер даже поэтому ушёл. Но только молодые ребята уральской команды, наверное, не слышали про него – бились (или отбивались) как могли. Вратарь Заболотный, потерявший место в основе в первой части чемпионата, провёл один из лучших своих матчей в карьере. Главный тренер Скрипченко с помощниками постоянно находился в поисках мотиваторов для игроков своего «нового» экспериментального состава. Признаться, я тоже до 85 минуты ждал, что всё– таки «Урал» не выдержит и пропустит. Однако в последний отрезок матча мои земляки заиграли так, что появилась вера в будущее этой команды и этого тренера. Или же, уважаемы эксперты, Вы скажете про то, что игроки из Грозного просто не хотели выигрывать игру (ну да, главный болельщик «Терека» не был таким активным как обычно) ?

Что же по самой игре, особо писать-то и нечего. Шедовральные голы, великолепный капитан «Терека» Иванов (кстати, Иванов – уральский тоже молодец, сколько знаком с его работой, столько слышу его слова о том, что команда играет честно, но ему постоянно не верят), лучший матч Заболотного, смелость уральских дублёров.

А, что касается мнения столичных экспертов от футбола, хочется порекомендовать им посмотреть, что происходит в играх с участием команд из столиц – какие пенальти назначаются и не назначаются, какие нарушения фиксируются, какие штрафные назначаются и то же не назначаются…