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Вторая Лига Б группа 1
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Ростов-2
Новости
€ 325 тыс
Ростов-2 - новости команды
Ростов-на-Дону
Вторая Лига Б группа 1
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Сайт:
http://fc-rostov.ru/ru/team/team-two/team-two-player
Тренер:
Алексей Едунов
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Участник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
3 сентября
Фото
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Фото
«Ростов» отправил игрока в египетский клуб
29 июля
Фото
«Ростов» расстался с двумя молодыми игроками
14 июля
Фото
Вратарь «Ростова» перешел в московский клуб
9 июля
1
Фото
«Ростов» отправил воспитанника «Зенита» в Первую лигу
3 июля
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Нефтяник» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.72
5 июня
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Шахтер» Донецк – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.75
7 мая
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
«Динамо Ставрополь» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 15 ноября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.11.14 09:53
Ростовский клуб близок к закрытию
2025.11.13 10:36
3
«Ростов-2» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2027 с коэффициентом 1.74
2025.11.07 12:10
Прогноз на точный счeт матча «Ангушт» – «Ростов-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:59
Прогноз на точный счет матча «Спартак-Нальчик» – «Ростов-2»: Вторая лига Б, 7 июня 2025
2025.06.06 10:50
Прогноз на точный счет матча «Ростов-2» – «Сочи-2»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 13:14
Прогноз на точный счeт матча «Ростов-2» – «Дружба»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:10
Прогноз на точный счет матча «Нарт» – «Ростов-2»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
2025.05.09 11:32
«Динамо-2 Махачкала» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.55
2025.04.25 13:04
Автобус «Ростова-2» попал в ДТП: подробности
2025.04.08 15:35
«Астрахань» – «Ростов-2»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:07
«Спартак» переманил капитана молодежной команды «Ростова»
2024.04.08 17:29
7
Главные новости
Гурцкая назвал возможную проблему с продлением Барко «Спартаком»
19:57
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
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ЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
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Назначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
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Пономарев сказал, почему у «Зенита» нет оснований для критики судейства
18:30
2
Определена самая мерзкая команда РПЛ
18:03
24
Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
1
Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
17:40
2
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
3
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