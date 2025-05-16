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Прогноз на точный счёт матча «Ростов-2» – «Дружба»: Вторая лига Б, 17 мая 2025

16 мая 2025 12:37
Ростов-2 - Дружба
17 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
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6.30
Точный счёт 2:1 в пользу «Ростов-2»
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17 мая на стадионе «Олимп-2» состоится центральный матч десятого тура Второй лиги Б, в котором «Ростов-2» примет набравшую отличный ход «Дружбу». Обе команды демонстрируют уверенные атакующие действия, регулярно забивают и находятся в хорошем игровом тонусе. В этой встрече ожидается плотная борьба, а результат может иметь значение для верхней части турнирной таблицы.

«Ростов-2»

Резервная команда премьер-лигового «Ростова» проводит стабильный сезон и располагается на 4-м месте с 17 очками. В последних 5 матчах команда забила 8 голов (в среднем 1.60 за игру) и пропустила 6 (1.20). Особенно стоит отметить Антона Шамонина, который отличился 3 голами всего за 4 встречи, и может стать решающим фактором в атаке хозяев.

Однако нельзя не упомянуть, что команда пропускает в трeх турах подряд, а в апреле уступила дома «Динамо Ставрополь» со счeтом 1:3. Несмотря на это, «Ростов-2» играет в открытый футбол и практически всегда забивает, что делает еe опасным соперником для любого коллектива.

«Дружба»

Коллектив из Майкопа в последних турах существенно прибавил. После 9 матчей у команды 11 очков и 8-е место, но победы в трeх последних играх подряд говорят о резком улучшении формы. Команда забивает 2.20 гола за игру в последних 5 матчах, пропуская при этом всего 0.80. Особенно впечатляющим стал матч против «Рубина Ялта» (4:0), где атака «Дружбы» выглядела мощно и уверенно.

Главный ударный форвард – A. Delok, забивший 3 гола в 7 матчах, – стабильно действует на острие. Команда забивает уже 7 туров подряд, и, судя по динамике, не собирается останавливаться.

Факты о командах

«Ростов-2»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в 3 турах подряд
  • В среднем 1.60 гола за матч (5 последних игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • 17 очков после 9 туров, 4-е место

«Дружба»

  • Побеждает в 3 матчах подряд
  • Забивает в 7 последних матчах
  • В среднем 2.20 гола за матч (5 последних игр)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • 11 очков, 8-е место

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
1
Забитых мячей
3
0.5
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Ростов-2
0 : 1
27.07.2024
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Дружба
2 : 1
30.03.2024
Ростов-2

Прогноз на матч «Ростов-2» – «Дружба»

Обе команды находятся в хорошей атакующей форме, и можно ожидать результативной игры. «Дружба» заметно добавила в последних турах, но играет на выезде против одного из лидеров. «Ростов-2» обладает лучшей организацией, особенно на своeм поле, однако и гостям вполне по силам зацепиться за результат. Самым вероятным исходом выглядит минимальная победа хозяев с обменом голами.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Ростов-2».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Ростов-2» – коэффициент 6.30
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Дружбы» больше 0.5 – коэффициент 1.72

6.30
Точный счёт 2:1 в пользу «Ростов-2»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Дружба Ростов-2
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