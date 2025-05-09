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Прогноз на точный счет матча «Нарт» – «Ростов-2»: Вторая лига Б, 10 мая 2025

09 мая 2025 11:09
Нарт - Ростов-2
10 мая 2025, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
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6.2
Точный счёт 0:1 в пользу «Ростов-2»
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10 мая на стадионе «Nart» состоится матч Второй лиги Б между хозяевами поля и командой «Ростов-2». Обе команды ведут напряжeнную борьбу за позиции в таблице: «Нарт» старается закрепиться в середине, а «Ростов-2» стремится вернуться на победный путь после серии неудач. Ожидается равная игра с упором на тактическую выучку, где каждая ошибка может стать решающей.

«Нарт»

«Нарт» занимает 9-е место после 8 туров, имея на счету 10 очков. Команда постепенно набирает форму и не проигрывает в 4 последних матчах, что добавляет уверенности. За последние 5 игр коллектив забил 3 мяча и пропустил 4, что демонстрирует достаточно надeжную игру в защите при скромной результативности в атаке. Лучший бомбардир – Руслан Суанов с 3 голами в 7 матчах. Команда делает ставку на плотную оборону и стремится минимизировать риски, что часто приводит к низкой результативности в матчах.

«Ростов-2»

«Ростов-2» находится выше в таблице – на 5-й строчке с 14 очками после 8 туров. Несмотря на то, что команда не выигрывает уже 3 тура подряд, она остаeтся конкурентоспособной и стабильно забивает. За последние 5 матчей «Ростов-2» отличился 8 раз, что говорит о хорошей атакующей линии. В обороне же коллектив пропустил 5 мячей за тот же период, что указывает на определeнные проблемы в защите. Команда уверенно набирает очки в большинстве матчей, забивая в 7 из последних 9 встреч.

Факты о командах:

«Нарт»

  • Не проигрывает в последних 4 матчах.
  • В среднем 0.60 гола за матч в атаке, 0.80 – в защите (последние 5 игр).
  • 10 очков после 8 туров.

«Ростов-2»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
  • В среднем 1.60 гола за матч в атаке, 1.00 – в защите (последние 5 игр).
  • 14 очков после 8 туров.

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
3
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
1.33
1:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Нарт
1 : 2
10.05.2025
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Нарт
1 : 0
16.11.2024
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 1 тур
Ростов-2
2 : 1
28.05.2024
Нарт

Прогноз на матч «Нарт» – «Ростов-2»

«Нарт» демонстрирует стабильность в обороне и старается действовать строго по результату, тогда как «Ростов-2» акцент делает на атаке, но при этом нередко допускает ошибки в защите. Учитывая показатели команд, можно предположить, что матч пройдeт в борьбе, но с умеренным числом голов. «Нарт» скорее всего сделает упор на сохранение своих ворот, тогда как «Ростов-2» попытается воспользоваться своей атакующей мощью. Наиболее вероятным результатом выглядит минимальная победа гостей с учeтом их более высокого класса и атакующего потенциала.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Ростов-2».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Ростов-2» – коэффициент 6.20
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.80
  • Победа «Ростов-2» – коэффициент 2.05

6.2
Точный счёт 0:1 в пользу «Ростов-2»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Ростов-2 Нарт
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