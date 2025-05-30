В матче 12 тура Второй лиги Б встретятся соседи по турнирной таблице – «Ростов-2» и «Сочи-2». Обе команды борются за позиции в верхней части таблицы, показывая стабильные выступления в последних турах. «Ростов-2» располагается на 4-й строчке с 21 очком, а «Сочи-2» отстаeт лишь на два балла, занимая 5-е место. Игра обещает быть напряжeнной: соперники демонстрируют хорошую результативность и регулярно забивают.

«Ростов-2»

«Ростов-2» постепенно набирает обороты и уже три тура подряд не знает поражений. Команда стабильно забивает в каждом из последних пяти матчей, продемонстрировав в этом отрезке 7 голов. В то же время оборона не всегда справляется с задачами – те же 7 голов были пропущены.

Лидером атак является Кирилл Моисеев с 4 мячами в 9 играх. Именно его действия во многом определяют исход матчей «Ростова-2». Однако нестабильность обороны оставляет шансы для соперника, особенно в равных матчах, как ожидается и в этот раз. Домашняя поддержка и хорошая форма нападения дают команде реальные шансы на успех, но чистый матч в обороне будет задачей сложной.

«Сочи-2»

Гости, несмотря на неожиданное поражение от «Рубина Ялта» в предыдущем туре, показывают достойный уровень игры. В последних пяти турах команда забила 7 мячей (в среднем 1.40 за игру), а в защите действует надeжнее – всего 3 пропущенных мяча.

Денис Рубанов – главная ударная сила команды, уже отметился 6 голами в 10 матчах. «Сочи-2» отличается умением грамотно обороняться и создавать моменты за счeт быстрого перехода из обороны в атаку. Команда забивает в 10 из 11 последних матчей – показатель высокой стабильности. Особенно это важно в матчах против равных соперников, как «Ростов-2».

Факты о командах:

«Ростов-2»

Забивает в 5 последних матчах

В среднем 1.40 гола за игру, 1.40 – пропущенных

Не проигрывает в 3 турах подряд

Лучший бомбардир – Кирилл Моисеев (4 гола)

«Сочи-2»

Забивает в 10 из 11 последних матчей

В среднем 1.40 гола за игру, 0.60 – пропущенных

Лидер атаки – Денис Рубанов (6 голов)

В 5 последних турах – всего 1 поражение

Прогноз на матч «Ростов-2» – «Сочи-2»

Обе команды демонстрируют уверенную атакующую игру, но при этом имеют разную степень надeжности в защите. У «Сочи-2» оборона выглядит стабильнее, в то время как у хозяев есть проблемы с пропущенными голами. Учитывая регулярность забитых мячей у обеих сторон, логично ожидать обмен мячами и плотный результат.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: