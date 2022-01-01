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Вторая Лига Б группа 1
Команды
Ростов-2
Состав
€ 325 тыс
Ростов-2 - состав команды
Ростов-на-Дону
Вторая Лига Б группа 1
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Сайт:
http://fc-rostov.ru/ru/team/team-two/team-two-player
Тренер:
Алексей Едунов
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
93
Рязанов Данил
Вра
23
-
94
Ковальков Марат
Защ
21
€ 0.175 млн
33
Смирнов Антон
Защ
20
-
40
Кашеев Георгий
Защ
20
-
65
Колючкин Никита
Защ
21
-
85
Хухровский Владислав
Защ
20
-
44
Заригин Александр
Защ
20
-
24
Алимов Алим
Защ
1817
-
55
Поляков Ростислав
Защ
20
-
21
Ванидовский Максим
Защ
-
44
Зарыгин Александр
Защ
20
-
11
Кокотун Александр
Пол
20
-
77
Шанталий Дмитрий
Пол
17
-
54
Амосов Андрей
Пол
20
-
86
Зубенко Илья
Пол
20
-
20
Каспарян Владимир
Пол
20
-
10
Жуков Ринат
Пол
-
37
Mikhaylov Kristian
Пол
-
79
Чебураков Кирилл
Нап
20
€ 0.15 млн
80
Романов Никита
Нап
19
-
28
Соколов Владислав
Нап
19
-
72
Рассадин Вадим
Нап
19
-
78
Грозовский Серафим
Нап
20
-
82
Суанов Георгий
Нап
20
-
70
Шерматов Руслан
Нап
20
-
6
Тарасов Александр
Нап
54
-
7
Logvinenko Artem
Нап
-
53
Жуковский Максим
Нап
27
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 1, защитников: 10, полузащитников: 7, нападающих: 10
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