В 14-м туре Второй лиги Б «Ангушт» примет на домашнем стадионе именитого соперника – «Ростов-2». Встреча состоится 14 июня на Центральном стадионе имени Рашида Аушева и обещает стать серьeзным испытанием для хозяев, находящихся в тяжелой ситуации. «Ангушт» занимает 13-е место и не может выиграть уже 9 матчей подряд, что отражается и на турнирном положении, и на моральном состоянии команды. В то же время гости, «Ростов-2», в активной фазе и идут на втором месте в таблице, демонстрируя стабильность и атакующую эффективность.

«Ангушт»

«Ангушт» не может прервать серию неудач, которая тянется уже 9 матчей. В последних пяти играх команда забила всего 3 мяча, демонстрируя слабую результативность (в среднем 0.60 гола за игру), и пропустила 9 голов (1.80 за игру). За последние три матча «Ангушт» неизменно пропускает, что подчeркивает проблемы в обороне. Такие цифры свидетельствуют о нестабильности и отсутствии уверенности, что затрудняет достижение позитивного результата даже в домашних условиях. В предыдущей игре «Ангушт» уступил «Астрахани» 1:2, несмотря на желание бороться.

«Ростов-2»

«Ростов-2» находится в отличной форме, не проигрывая уже 5 последних матчей и занимая второе место с 27 очками. Команда стабильно забивает – 8 голов за последние 5 игр (в среднем 1.60 за матч) и отличается крепкой обороной, пропуская всего 3 мяча за тот же период (0.60 в среднем). Особенно важно, что «Ростов-2» забивает в 9 матчах подряд и не пропускал в трeх последних играх против «Ангушта».

Факты о командах

«Ангушт»

13 место в турнирной таблице с 7 очками

9 матчей без победы подряд

Средняя результативность последних 5 игр: 0.60 забито, 1.80 пропущено

«Ростов-2»

2 место в таблице с 27 очками

5 матчей без поражений подряд

Средняя результативность последних 5 игр: 1.60 забито, 0.60 пропущено

Забивает в 9 матчах подряд

Не пропускал в 3 последних играх против «Ангушта»

Личные встречи 0% (0) 33% (1) 67% (2) 0 Забитых мячей 4 0 В среднем за матч 1.33 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:0 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур Ростов-2 2 : 0 Ангушт Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур Ангушт 0 : 0 Ростов-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур Ростов-2 2 : 0 Ангушт

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы и статистики, «Ростов-2» – явный фаворит встречи. Команда сочетает в себе мощную атаку с надeжной обороной, чего «Ангушт» сейчас не хватает. У хозяев серьeзные проблемы как в атаке, так и в защите, что с большой долей вероятности приведeт к очередному поражению. В матче можно ожидать преимущество гостей, которые будут контролировать ход игры и создавать больше опасных моментов. Вероятно, что «Ростов-2» сможет забить минимум два мяча, а хозяева ограничатся одним взятием ворот. Матч пройдeт в спокойном темпе с акцентом на осторожную игру гостей.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Ростов-2»

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