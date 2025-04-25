26 апреля 2025 года на стадионе в Махачкале состоится матч 7-го тура чемпионата России среди команд Второй лиги, в котором встретятся «Динамо-2 Махачкала» и «Ростов-2». Обе команды идут по совершенно разным путям: если «Ростов-2» успешно стартовал в турнире и занимает высокие позиции, то «Динамо-2 Махачкала» переживает трудности и не может набрать очки в последних матчах. Ожидается, что «Ростов-2» будет фаворитом встречи, но у «Динамо-2 Махачкала» всe еще есть шанс удивить на своeм поле.

«Динамо-2 Махачкала»

«Динамо-2 Махачкала» не может похвастаться хорошими результатами, набрав 0 очков после 6 туров, и занимает 14-е место в таблице. Команда продемонстрировала чрезвычайно низкую результативность в последних играх, не забив ни одного гола в последних 5 матчах. В этих играх «Динамо-2 Махачкала» пропустила 17 голов (в среднем 3.4 гола за матч), что делает еe оборону одной из самых слабых в лиге. Важно отметить, что команда не может победить в 12 последних матчах, что подчеркивает еe текущие проблемы с играми в турнире.

«Ростов-2»

«Ростов-2» в отличие от своего соперника демонстрирует довольно стабильные результаты. С 11 очками после 6 туров команда занимает 2-е место в турнирной таблице. «Ростов-2» стабильно забивает в своих матчах (в среднем 1.6 гола за игру в последних 5 матчах) и пропускает меньше (в среднем 1 гол за матч). Несмотря на неудачи в последних трех матчах (1 ничья и 2 поражения), команда продолжает демонстрировать качественную игру и способна оказать давление на более слабых соперников, таких как «Динамо-2 Махачкала». Ростовцы будут стремиться вернуться на победный путь и укрепить свои позиции.

Факты о командах

«Динамо-2 Махачкала»

Набрал 0 очков после 6 туров и занимает 14-е место.

В последних 5 играх не забивает, пропуская в среднем 3.4 гола за матч.

Не выиграл в 12 последних матчах.

Пропускает в каждом из последних матчей, что указывает на слабую оборону.

«Ростов-2»

Набрал 11 очков после 6 туров и занимает 2-е место.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.6 гола за матч и пропускает 1 гол.

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

Демонстрирует стабильную защиту и хорошую результативность.

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (2) 0 Забитых мячей 5 0 В среднем за матч 2.5 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 0:3 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур Ростов-2 2 : 0 Динамо-2 Мх Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур Динамо-2 Мх 0 : 3 Ростов-2

Прогноз на матч «Динамо-2 Махачкала» – «Ростов-2»

Учитывая текущую форму команд, «Ростов-2» выглядит явным фаворитом этой встречи. «Динамо-2 Махачкала» не забивает в последних матчах, а еe оборона является одной из самых уязвимых в лиге. В то же время «Ростов-2» стабильно забивает и имеет уверенную защиту, что позволяет им контролировать игры против менее сильных соперников. Несмотря на некоторые неудачи в последних играх, «Ростов-2» будет стремиться к победе и, скорее всего, не оставит шансов «Динамо-2 Махачкала» в этом матче.

Рекомендованные ставки: