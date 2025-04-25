Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Динамо-2 Махачкала» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.55

25 апреля 2025 13:25
Динамо-2 Мх - Ростов-2
26 апр. 2025, суббота 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Ростова-2» – коэффициент 1.55
Сделать ставку

26 апреля 2025 года на стадионе в Махачкале состоится матч 7-го тура чемпионата России среди команд Второй лиги, в котором встретятся «Динамо-2 Махачкала» и «Ростов-2». Обе команды идут по совершенно разным путям: если «Ростов-2» успешно стартовал в турнире и занимает высокие позиции, то «Динамо-2 Махачкала» переживает трудности и не может набрать очки в последних матчах. Ожидается, что «Ростов-2» будет фаворитом встречи, но у «Динамо-2 Махачкала» всe еще есть шанс удивить на своeм поле.

«Динамо-2 Махачкала»

«Динамо-2 Махачкала» не может похвастаться хорошими результатами, набрав 0 очков после 6 туров, и занимает 14-е место в таблице. Команда продемонстрировала чрезвычайно низкую результативность в последних играх, не забив ни одного гола в последних 5 матчах. В этих играх «Динамо-2 Махачкала» пропустила 17 голов (в среднем 3.4 гола за матч), что делает еe оборону одной из самых слабых в лиге. Важно отметить, что команда не может победить в 12 последних матчах, что подчеркивает еe текущие проблемы с играми в турнире.

«Ростов-2»

«Ростов-2» в отличие от своего соперника демонстрирует довольно стабильные результаты. С 11 очками после 6 туров команда занимает 2-е место в турнирной таблице. «Ростов-2» стабильно забивает в своих матчах (в среднем 1.6 гола за игру в последних 5 матчах) и пропускает меньше (в среднем 1 гол за матч). Несмотря на неудачи в последних трех матчах (1 ничья и 2 поражения), команда продолжает демонстрировать качественную игру и способна оказать давление на более слабых соперников, таких как «Динамо-2 Махачкала». Ростовцы будут стремиться вернуться на победный путь и укрепить свои позиции.

Факты о командах

«Динамо-2 Махачкала»

  • Набрал 0 очков после 6 туров и занимает 14-е место.
  • В последних 5 играх не забивает, пропуская в среднем 3.4 гола за матч.
  • Не выиграл в 12 последних матчах.
  • Пропускает в каждом из последних матчей, что указывает на слабую оборону.

«Ростов-2»

  • Набрал 11 очков после 6 туров и занимает 2-е место.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.6 гола за матч и пропускает 1 гол.
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
  • Демонстрирует стабильную защиту и хорошую результативность.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
0
Забитых мячей
5
0
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Ростов-2
2 : 0
07.09.2024
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Динамо-2 Мх
0 : 3
11.05.2024
Ростов-2

Прогноз на матч «Динамо-2 Махачкала» – «Ростов-2»

Учитывая текущую форму команд, «Ростов-2» выглядит явным фаворитом этой встречи. «Динамо-2 Махачкала» не забивает в последних матчах, а еe оборона является одной из самых уязвимых в лиге. В то же время «Ростов-2» стабильно забивает и имеет уверенную защиту, что позволяет им контролировать игры против менее сильных соперников. Несмотря на некоторые неудачи в последних играх, «Ростов-2» будет стремиться к победе и, скорее всего, не оставит шансов «Динамо-2 Махачкала» в этом матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ростова-2» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Ростова-2» больше 1.5 гола – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

1.55
Победа «Ростова-2» – коэффициент 1.55
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Ростов-2 Динамо-2 Мх
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
1.8
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд - Зволле
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
Матч завершен
5 : 1
1.9
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ - Хатайспор
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 