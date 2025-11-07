8 ноября в 34-м туре Второй лиги России (Дивизион Б, Группа 1) встречаются «Ростов-2» и «Нарт». Матч пройдет в Ростове, начало – в 15:00 (мск).

«Ростов-2»

Команда Александра Аброскина занимает последнюю позицию в группе за повышение с 48 очками. «Ростов-2» добыл 14 побед, 6 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 43:34.

Последние результаты «Ростова-2»:

01.11.25 «Ростов-2» – «Победа» – 2:1;

25.10.25 «Севастополь» – «Ростов-2» – 1:0;

18.10.25 «Ростов-2» – «Динамо» Ставрополь – 1:2.

«Нарт»

«Нарт» набрал 55 очков и занимает 4-е место в группе. Подопечные Ахмада Магомедкамилова добыли 16 побед, 7 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 45:27.

Предыдущие результаты «Нарта»:

02.11.25 «Нарт» – «Кубань Холдинг» – 1:0;

25.10.25 «Победа» – «Нарт» – 0:0;

18.10.25 «Нарт» – «Севастополь» – 0:1.

Очные встречи

12.10.25 «Нарт» – «Ростов-2» – 3:1;

09.08.25 «Ростов-2» – «Нарт» – 1:0;

10.05.25 «Нарт» – «Ростов-2» – 1:2;

16.11.24 «Нарт» – «Ростов-2» – 1:0;

28.05.24 «Ростов-2» – «Нарт» – 3:1.

Прогноз на матч «Ростов-2» – «Нарт»

Команды ни при каких раскладах не догонят лидирующий «Севастополь», поэтому могут спокойно доигрывать сезон и радовать болельщиков.