07 ноября 2025 12:22
Ростов-2 - Нарт
08 нояб. 2025, суббота 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 8 тур
8 ноября в 34-м туре Второй лиги России (Дивизион Б, Группа 1) встречаются «Ростов-2» и «Нарт». Матч пройдет в Ростове, начало – в 15:00 (мск).
«Ростов-2»
Команда Александра Аброскина занимает последнюю позицию в группе за повышение с 48 очками. «Ростов-2» добыл 14 побед, 6 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 43:34.
Последние результаты «Ростова-2»:
- 01.11.25 «Ростов-2» – «Победа» – 2:1;
- 25.10.25 «Севастополь» – «Ростов-2» – 1:0;
- 18.10.25 «Ростов-2» – «Динамо» Ставрополь – 1:2.
«Нарт»
«Нарт» набрал 55 очков и занимает 4-е место в группе. Подопечные Ахмада Магомедкамилова добыли 16 побед, 7 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 45:27.
Предыдущие результаты «Нарта»:
- 02.11.25 «Нарт» – «Кубань Холдинг» – 1:0;
- 25.10.25 «Победа» – «Нарт» – 0:0;
- 18.10.25 «Нарт» – «Севастополь» – 0:1.
Очные встречи
- 12.10.25 «Нарт» – «Ростов-2» – 3:1;
- 09.08.25 «Ростов-2» – «Нарт» – 1:0;
- 10.05.25 «Нарт» – «Ростов-2» – 1:2;
- 16.11.24 «Нарт» – «Ростов-2» – 1:0;
- 28.05.24 «Ростов-2» – «Нарт» – 3:1.
Прогноз на матч «Ростов-2» – «Нарт»
Команды ни при каких раскладах не догонят лидирующий «Севастополь», поэтому могут спокойно доигрывать сезон и радовать болельщиков.
- Прогноз – ТБ (2,5) с кф. 1.74.
- Прогноз на точный счет – 2:2 с кф. 8.40.