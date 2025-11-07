Введите ваш ник на сайте
«Ростов-2» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2027 с коэффициентом 1.74

07 ноября 2025 12:22
Ростов-2 - Нарт
08 нояб. 2025, суббота 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.74
ТБ (2,5)
Сделать ставку

8 ноября в 34-м туре Второй лиги России (Дивизион Б, Группа 1) встречаются «Ростов-2» и «Нарт». Матч пройдет в Ростове, начало – в 15:00 (мск).

«Ростов-2»

Команда Александра Аброскина занимает последнюю позицию в группе за повышение с 48 очками. «Ростов-2» добыл 14 побед, 6 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 43:34.

Последние результаты «Ростова-2»:

  • 01.11.25 «Ростов-2» – «Победа» – 2:1;
  • 25.10.25 «Севастополь» – «Ростов-2» – 1:0;
  • 18.10.25 «Ростов-2» – «Динамо» Ставрополь – 1:2.

«Нарт»

«Нарт» набрал 55 очков и занимает 4-е место в группе. Подопечные Ахмада Магомедкамилова добыли 16 побед, 7 ничьих и потерпели 10 поражений, разница мячей – 45:27.

Предыдущие результаты «Нарта»:

  • 02.11.25 «Нарт» – «Кубань Холдинг» – 1:0;
  • 25.10.25 «Победа» – «Нарт» – 0:0;
  • 18.10.25 «Нарт» – «Севастополь» – 0:1.

Очные встречи

  • 12.10.25 «Нарт» – «Ростов-2» – 3:1;
  • 09.08.25 «Ростов-2» – «Нарт» – 1:0;
  • 10.05.25 «Нарт» – «Ростов-2» – 1:2;
  • 16.11.24 «Нарт» – «Ростов-2» – 1:0;
  • 28.05.24 «Ростов-2» – «Нарт» – 3:1.

Прогноз на матч «Ростов-2» – «Нарт»

Команды ни при каких раскладах не догонят лидирующий «Севастополь», поэтому могут спокойно доигрывать сезон и радовать болельщиков.

  • Прогноз – ТБ (2,5) с кф. 1.74.
  • Прогноз на точный счет – 2:2 с кф. 8.40.

1.74
ТБ (2,5)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Нарт Ростов-2
18+
