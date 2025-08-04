Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 4
Команды
Сокол Казань
Новости
Сокол Казань - новости команды
Казань
Вторая Лига Б группа 4
Стадион:
Трудовые резервы
Сайт:
http://fc-sokol.ru
Тренер:
Рустем Сабирзянов
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Фанком» – «Сокол Казань»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 1.83
2025.08.04 09:36
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
2025.07.16 11:55
1
Участник Второй лиги снялся с турнира посреди сезона
2025.07.15 19:15
Раскрыт размер зарплат во Второй лиге
2025.07.11 21:37
1
Клуб из Казани объявил о смерти: последняя игра состоится возле кладбища, а болельщикам подадут кутью
2025.07.02 18:31
2
Прогноз на точный счет матча «Оренбург-2» – «Сокол Казань»: Вторая лига Б, 8 июня 2025
2025.06.07 12:29
Прогноз на точный счет матча «Сокол Казань» – «Челябинск-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:42
Российского футболиста отстранили на 10 лет
2025.05.30 14:48
2
Прогноз на точный счет матча «Динамо Барнаул» – «Сокол Казань»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 12:54
Прогноз на точный счeт матча «Сокол» – «Амкар»: Вторая лига Б, 18 мая 2025
2025.05.17 13:21
Казанский «Сокол» вновь выставили на «Авито»
2025.01.20 21:59
1
Мостовой сказал, кого нужно пригласить казанскому «Соколу» после таролога
2024.10.14 17:35
В «Соколе» допустили приглашение священника, помимо таролога
2024.10.14 16:36
8
Губерниев отреагировал на поиски таролога казанским «Соколом»
2024.10.14 15:57
В «Соколе» раскрыли детали поиска таролога
2024.10.14 12:31
1
Клуб Второй лиги ищет таролога – известна предлагаемая зарплата
2024.10.14 11:14
5
Фото
Казанский «Сокол» оставил послание сопернику, забившему гол рукой
2024.10.13 15:02
Видео
Во Второй лиге сыграли на заснеженном поле
2024.10.12 17:11
4
Видео
Нападающий барнаульского «Динамо» забил гол рукой в матче Второй лиги
2024.10.12 13:12
2
Фото
Бывшему игроку сборной России посвятили памятную табличку на доме в Казани
2024.10.10 17:24
4
«Сокол Казань» – «Волна»: прогноз на матч 22-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:38
«Сокол» уволил Рыжикова через два месяца после назначения
2024.09.18 15:54
2
«Лада» – «Сокол Казань»: прогноз на матч 21-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 16:01
Фото
«Сокол» заявил 43-летнего экс-форварда «Спартака»
2024.07.27 13:00
11
Фото
«Сокол Казань» назначил участника ЧМ-2014 главным тренером
2024.07.16 17:29
2
Клуб Второй лиги продан через «Авито»
2024.07.16 17:21
8
Клуб Второй лиги выставили на продажу на «Авито»
2024.07.06 12:43
1
Клуб Второй лиги закрылся, не сыграв ни матча
2024.04.12 16:50
1
Главные новости
Гурцкая назвал возможную проблему с продлением Барко «Спартаком»
19:57
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
Фото
ЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
18:51
6
Фото
Назначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
2
Пономарев сказал, почему у «Зенита» нет оснований для критики судейства
18:30
2
Определена самая мерзкая команда РПЛ
18:03
24
Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
1
Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
17:40
2
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+