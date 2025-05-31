1 июня на стадионе в Казани пройдет матч 8 тура Второй лиги Б между командами из нижней части турнирной таблицы – «Соколом Казань» и «Челябинском-2». Обе команды испытывают серьезные трудности в сезоне, особенно в атакующих действиях, и предстоящая встреча станет шансом для обеих прервать негативные серии. В этом матче не стоит ждать феерии, но напряженная борьба за очки будет обеспечена.

«Сокол Казань»

«Сокол Казань» не может похвастаться результативной игрой: всего 4 очка за 7 туров и 2 забитых мяча в последних пяти матчах – показатель слабой атаки. Однако в прошлом туре казанцы добыли важную победу в гостях у «Динамо Барнаул» со счетом 2:0, что может говорить о потенциальной смене тонуса в игре команды.

На своем поле команда проиграла три последних матча, не забивая ни разу. Тем не менее, предыдущий успех может придать уверенности, особенно против соперника с серьезными проблемами в обороне. У «Сокола» есть ресурсы, чтобы воспользоваться слабостями противника, если удастся повторить уровень игры предыдущего тура.

«Челябинск-2»

«Челябинск-2» пока выглядит одним из аутсайдеров турнира. Команда набрала всего 1 очко за 7 туров, проиграв пять последних матчей подряд. Особенно тревожит оборона: 16 пропущенных мячей за последние 5 туров, что дает в среднем 3.2 гола за игру. Даже в матчах с командами из нижней части таблицы «Челябинск-2» выглядит уязвимо.

Атака команды также не производит впечатления – всего 2 забитых мяча за те же 5 игр. При этом команда пропускает стабильно в каждом матче. На выезде ситуация лишь ухудшается: игра в обороне рассыпается, а впереди отсутствует созидание. Против организованной обороны казанцев «Челябинску-2» будет крайне трудно что-либо показать.

Факты о командах:

«Сокол Казань»

Победа в последнем туре (2:0 над «Динамо Барнаул»)

Проиграл 3 последних домашних матча

В среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

«Челябинск-2»

Проиграл 5 последних матчей

Пропускает в каждом из 6 последних матчей

В среднем 3.20 пропущенных гола за матч

В среднем 0.40 забитых гола за матч (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Сокол Казань» – «Челябинск-2»

Учитывая слабую форму обеих команд, «Сокол Казань» выглядит фаворитом за счет более надежной обороны и свежей победы, которая может стать переломной. «Челябинск-2» имеет серьезные проблемы и в атаке, и в защите, а показатели последних матчей указывают на высокую вероятность очередного поражения.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Сокола Казань».

Рекомендованные ставки: