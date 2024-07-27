«Сокол» заявил 43-летнего экс-форварда «Спартака»

Казанский «Сокол» из Второй лиги дозаявил нападающего Эльдара Низамутдинова. 43-летний футболист пришел в команду свободным агентом.
Ранее продлевать Низамутдинова не стал «Шинник» из Первой лиги.
- 43-летний уроженец Костромы был в «Шиннике» с 2011 года (с перерывом на 2015-2016 годы).
- Низамутдинов провел за ярославцев в матчах Первой и Второй лиг 336 матчей, забил 78 голов.
- В 2009 году Эльдар провел 5 матчей в РПЛ за «Спартак», забил гол.
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Источник: Вторая лига