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«Сокол» заявил 43-летнего экс-форварда «Спартака»

27 июля 2024, 13:00
11

Казанский «Сокол» из Второй лиги дозаявил нападающего Эльдара Низамутдинова. 43-летний футболист пришел в команду свободным агентом.

Ранее продлевать Низамутдинова не стал «Шинник» из Первой лиги.

  • 43-летний уроженец Костромы был в «Шиннике» с 2011 года (с перерывом на 2015-2016 годы).
  • Низамутдинов провел за ярославцев в матчах Первой и Второй лиг 336 матчей, забил 78 голов.
  • В 2009 году Эльдар провел 5 матчей в РПЛ за «Спартак», забил гол.

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Источник: Вторая лига
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Россия. Премьер-лига Сокол Казань Спартак Низамутдинов Эльдар
Комментарии (11)
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VVM1964
1722075982
В 2009 году Эльдар провел 5 !!!!!!! матчей в РПЛ за «Спартак», забил гол - Ну ВСЁ экс- форвард Спартака !))) Я даже не знаю КТО ЭТО !!! но ГЛАВНОЕ - упомянуть Спартак !!! А где дальше болтался этот форвард уже не важно !...
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DOCTOR PENALTY
1722077091
Роналду узнает об этом - будет играть до 50-ти! )))
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Spartak_forv@
1722078746
Ну а что,человеку нравится играть в футбол,РПл не потянул,поскитался,нашел "свою" команду,пылит еще, судя по всему,в кайф.Не самый плохой сценарий
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andr45
1722079856
"43-летний уроженец Костромы был в «Шиннике» с 2011 года (с перерывом на 2015-2016 годы). Низамутдинов провел за ярославцев в матчах Первой и Второй лиг 336 матчей, забил 78 голов." Настоящий спартаковец)) Легенда, понимаешь ли)
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zigbert
1722149525
Помню его игру за Спартак и ведь играл неплохо. Жаль что в то время не сумел закрепиться в команде. Игре отдавался полностью, отличался своей работа способностью. Да и с техникой все было в порядке. Уникальный футбольный долгожитель.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1722158633
Я думал про Мостового речь пойдет)))
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