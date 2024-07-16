Клуб Второй лиги продан через «Авито»

«Сокол» из Второй лиги продан через «Авито». Информацию подтвердил спортивный директор казанцев Ильяс Минневалиев.
«Могу подтвердить, что у клуба теперь новый владелец, клуб будет жить. Если что-то надо продать на «Авито» – обращайтесь.
Не буду пока называть имя. Это человек из Казани, он заряжен атмосферой нашего клуба, нашей идеологией: в «Соколе» должно быть как можно больше татарстанских футболистов.
Почему его не называем? Мы не скрываем, просто всему свое время», – сказал Минневалиев.
- Для «Сокола» это дебютный сезон на профессиональном уровне.
- Казанцы идут в группе на 3-м месте.
- Перед началом сезона «Сокол» хотел сняться с турнира, но деньги для обеспечения выживания были найдены.
Источник: «РБ Спорт»