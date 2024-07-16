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Клуб Второй лиги продан через «Авито»

16 июля 2024, 17:21
8

«Сокол» из Второй лиги продан через «Авито». Информацию подтвердил спортивный директор казанцев Ильяс Минневалиев.

«Могу подтвердить, что у клуба теперь новый владелец, клуб будет жить. Если что-то надо продать на «Авито» – обращайтесь.

Не буду пока называть имя. Это человек из Казани, он заряжен атмосферой нашего клуба, нашей идеологией: в «Соколе» должно быть как можно больше татарстанских футболистов.

Почему его не называем? Мы не скрываем, просто всему свое время», – сказал Минневалиев.

  • Для «Сокола» это дебютный сезон на профессиональном уровне.
  • Казанцы идут в группе на 3-м месте.
  • Перед началом сезона «Сокол» хотел сняться с турнира, но деньги для обеспечения выживания были найдены.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Сокол Казань
Комментарии (8)
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MazaiNN
1721139889
Это человек из Казани, он заряжен... Дальше можно не читать.
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BRO_football
1721142044
Отличная реклама получилась. Авито должны подумать над вопросом спонсорства клуба.
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Таврида
1721143095
Рубин фсё?
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BAIv
1721148937
Почему не местных, а татарских??? Нацики???
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