24 мая в рамках 7-го тура Второй лиги Б на стадионе «Динамо» в Барнауле пройдет встреча между командами «Динамо Барнаул» и «Сокол Казань». Обе команды имеют неоднозначный ход сезона: «Динамо Барнаул» стабильно играет вничью и ищет пути к прорыву, в то время как «Сокол Казань» испытывает серьезные трудности, находясь внизу турнирной таблицы и без побед на протяжении всей кампании.

«Динамо Барнаул»

«Динамо Барнаул» занимает 8-е место с 9 очками после 6 туров. Команда не может выиграть уже в 3 последних матчах, завершая их ничьими. Несмотря на это, «Динамо» демонстрирует способность забивать – 5 голов за 5 последних игр, однако и пропускает много – 9 голов за тот же отрезок. Лучший бомбардир – Егор Пигаев с одним голом, но команда нуждается в большей результативности для улучшения турнирного положения.

«Сокол Казань»

«Сокол Казань» расположился на 13-й позиции, имея всего 1 очко после 6 туров. Команда проиграла 6 последних матчей подряд и в последних 5 играх забила всего 1 гол, при этом пропуская 9 голов. Отмечается нестабильность в обороне и слабая атака, что существенно усложняет борьбу за очки в чемпионате.

Факты о командах:

«Динамо Барнаул»

В 3 последних матчах играет вничью.

Забивает в 6 из 8 последних игр.

Пропускает в 8 из 10 последних матчей.

Средняя результативность в последних 5 матчах: 1 гол за игру.

«Сокол Казань»

Не выигрывает 6 последних матчей подряд.

Пропускает в среднем 1.8 гола за игру (последние 5 игр).

Забивает 0.2 гола в среднем за последние 5 игр.

Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Личные встречи 100% (2) 0% (0) 0% (0) 5 Забитых мячей 3 2.5 В среднем за матч 1.5 3:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 3:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур Динамо Брл 3 : 2 Сокол Казань Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур Сокол Казань 1 : 2 Динамо Брл

Прогноз на матч «Динамо Барнаул» – «Сокол Казань»

Учитывая крайне слабую форму «Сокола Казань» и стабильные, хоть и не впечатляющие показатели «Динамо Барнаул», прогнозируем победу хозяев с минимальным перевесом в счeте. Ожидается игра с не слишком высокой результативностью, но с преимуществом «Динамо».

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Динамо Барнаул».

Рекомендованные ставки: