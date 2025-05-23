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Прогноз на точный счет матча «Динамо Барнаул» – «Сокол Казань»: Вторая лига Б, 24 мая 2025

23 мая 2025 12:35
Динамо Брл - Сокол Казань
24 мая 2025, суббота 13:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
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5.40
Точный счёт 1:0 в пользу «Динамо Барнаул»
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24 мая в рамках 7-го тура Второй лиги Б на стадионе «Динамо» в Барнауле пройдет встреча между командами «Динамо Барнаул» и «Сокол Казань». Обе команды имеют неоднозначный ход сезона: «Динамо Барнаул» стабильно играет вничью и ищет пути к прорыву, в то время как «Сокол Казань» испытывает серьезные трудности, находясь внизу турнирной таблицы и без побед на протяжении всей кампании.

«Динамо Барнаул»

«Динамо Барнаул» занимает 8-е место с 9 очками после 6 туров. Команда не может выиграть уже в 3 последних матчах, завершая их ничьими. Несмотря на это, «Динамо» демонстрирует способность забивать – 5 голов за 5 последних игр, однако и пропускает много – 9 голов за тот же отрезок. Лучший бомбардир – Егор Пигаев с одним голом, но команда нуждается в большей результативности для улучшения турнирного положения.

«Сокол Казань»

«Сокол Казань» расположился на 13-й позиции, имея всего 1 очко после 6 туров. Команда проиграла 6 последних матчей подряд и в последних 5 играх забила всего 1 гол, при этом пропуская 9 голов. Отмечается нестабильность в обороне и слабая атака, что существенно усложняет борьбу за очки в чемпионате.

Факты о командах:

«Динамо Барнаул»

  • В 3 последних матчах играет вничью.
  • Забивает в 6 из 8 последних игр.
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей.
  • Средняя результативность в последних 5 матчах: 1 гол за игру.

«Сокол Казань»

  • Не выигрывает 6 последних матчей подряд.
  • Пропускает в среднем 1.8 гола за игру (последние 5 игр).
  • Забивает 0.2 гола в среднем за последние 5 игр.
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
5
Забитых мячей
3
2.5
В среднем за матч
1.5
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Динамо Брл
3 : 2
12.10.2024
Сокол Казань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Сокол Казань
1 : 2
03.07.2024
Динамо Брл

Прогноз на матч «Динамо Барнаул» – «Сокол Казань»

Учитывая крайне слабую форму «Сокола Казань» и стабильные, хоть и не впечатляющие показатели «Динамо Барнаул», прогнозируем победу хозяев с минимальным перевесом в счeте. Ожидается игра с не слишком высокой результативностью, но с преимуществом «Динамо».

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Динамо Барнаул».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Динамо Барнаул» – коэффициент 5.40
  • Победа «Динамо Барнаул» – коэффициент 2.00
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

5.40
Точный счёт 1:0 в пользу «Динамо Барнаул»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Сокол Казань Динамо Брл
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