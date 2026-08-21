Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Факел» – «Оренбург»: кто победит в матче 5 тура чемпионата России 2026/2027

21 августа 2026 10:05
Факел - Оренбург
22 авг. 2026, суббота 15:30 | Россия. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
3.00
Победа «Оренбурга»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между воронежским «Факелом» и «Оренбургом» пройдет 22 августа 2026 года на стадионе «Факел» в Воронеже. Хозяева находятся в глубоком кризисе – они не выигрывают в восьми последних матчах и замыкают турнирную таблицу с одним очком. Гости располагаются на седьмом месте с пятью баллами, но их оборона также оставляет желать лучшего. При этом «Оренбург» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – 12 побед против пяти у «Факела». Сможет ли воронежская команда прервать свою безвыигрышную серию на домашней арене, или гости продолжат доминировать в этом противостоянии и возьмут три очка?

Кто победит в матче

«Факел» находится в тяжелой ситуации. Команда не выигрывает в восьми последних матчах, а в атаке испытывает серьeзные проблемы – в среднем за последние пять игр она забивает всего 0,60 гола за матч. При этом оборона также нестабильна: в среднем 1,40 пропущенного мяча, и «Факел» пропускает в восьми из десяти последних встреч. В стартовых турах чемпионата они уступили ЦСКА (0:1), сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) и проиграли «Краснодару» (2:3). В Кубке России команда также вылетела, уступив «Ахмату» (1:2) и «Динамо» (0:1). Единственное утешение – домашняя поддержка, но при такой атакующей статистике рассчитывать на победу крайне сложно.

«Оренбург» подходит к матчу с преимуществом в очной статистике и стабильной игрой в атаке. Команда забивает в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,40 гола. В турнирной таблице они выше соперника на девять позиций, что отражает разницу в классе. Однако оборона гостей вызывает тревогу: они пропускают в десяти последних матчах, а в среднем за пять игр пропускают 2,20 мяча. В стартовых турах «Оренбург» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) и «Рубином» (1:1), уступил «Зениту» (0:3) и разгромил «Спартак» в Кубке (4:1). Историческое преимущество над «Факелом» – 12 побед в 19 очных матчах – должно придать гостям уверенности, даже несмотря на проблемы в обороне.

Итоговый вывод: несмотря на слабую защиту «Оренбурга», «Факел» находится в более глубоком кризисе и практически не забивает. Атакующая стабильность гостей и их уверенность в очных встречах должны помочь им одержать победу, хотя хозяева могут отличиться благодаря проблемам гостей в обороне.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Оренбург» имеет явное преимущество: 12 побед против пяти у «Факела», ещe два матча завершились вничью. При этом в последней очной встрече (март 2025) «Оренбург» победил на своeм поле со счeтом 1:0. Текущая форма «Факела» – восемь матчей без побед и проблемы в атаке, у «Оренбурга» – нестабильная игра, но стабильные голы. Это делает победу гостей наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 5 (25%)
Ничьих - 4 (20%)
Побед - 11 (55%)
13
Забитых мячей
27
0.65
В среднем за матч
1.35
2:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
4 : 1
28.10.2022
Факел
Самая крупная ничья
Россия. ФНЛ, 3 тур
Факел
1 : 1
15.04.2011
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Факел
0 : 0
22.08.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Оренбург
1 : 0
15.03.2025
Факел
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Факел
1 : 0
24.08.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Факел
0 : 0
31.03.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Оренбург
1 : 2
21.10.2023
Факел
Россия. Кубок, 4 тур
Оренбург
0 : 0
21.09.2023
Факел
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
0 : 1
29.08.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Факел
1 : 3
22.04.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
4 : 1
28.10.2022
Факел
Россия. ФНЛ, 22 тур
Факел
1 : 0
13.11.2021
Оренбург
Россия. ФНЛ, 4 тур
Оренбург
0 : 2
31.07.2021
Факел
Россия. ФНЛ, 27 тур
Оренбург
1 : 2
27.02.2021
Факел
Россия. ФНЛ, 7 тур
Факел
0 : 2
05.09.2020
Оренбург
Россия. ФНЛ, 24 тур
Оренбург
5 : 0
18.11.2017
Факел
Россия. ФНЛ, 6 тур
Факел
0 : 1
05.08.2017
Оренбург
Россия. ФНЛ, 21 тур
Факел
1 : 2
15.11.2015
Оренбург
Россия. ФНЛ, 3 тур
Оренбург
1 : 0
20.07.2015
Факел
Россия. ФНЛ, 47 тур
Факел
0 : 2
15.05.2012
Оренбург
Россия. ФНЛ, 22 тур
Оренбург
2 : 1
19.08.2011
Факел
Россия. ФНЛ, 3 тур
Факел
1 : 1
15.04.2011
Оренбург
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
10
Ильнур Альшин
(К) ПВ
9
Аксель Гнапи
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Оренбург
1
Богдан Овсянников
ВР
26
Эмил Ценов
ЦЗ
6
Джон Алекс Паласиос
ЦЗ
5
Алексей Татаев
(К) ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
11
Егор Назаренко
АП
8
Дамиан Пуэбла
АП
78
Руслан Куль
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
22
Ходейфа Эль-Мхассани
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
80
Михаил Пыхчеев
ОП
63
Омар Минатулаев
ЦП
65
Иван Иващенко
ЦП
21
Бенхамин Бош
ПВ
77
Андрей Касаджиков
ЛФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
7
Джерссон Гонсалес
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Фролкин
5
Габараев
53
Бардачев
53
Журавлев
55
Тодорович
23
Якимов
11
Сутормин
52
Нетфуллин
8
Багамаев
10
Альшин
9
Гнапи
4-1-3-2
1
Овсянников
24
Сивис
6
Паласиос
5
Татаев
26
Ценов
57
Болотов
20
Рыбчинский
8
Пуэбла
11
Назаренко
30
Гузина
78
Куль
11
Сутормин
20
Юрганов
20
Юрганов
11
Сутормин
52
Нетфуллин
97
Магомедов
97
Магомедов
52
Нетфуллин
8
Багамаев
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
8
Багамаев
10
Альшин
19
Пуси
19
Пуси
10
Альшин
Гонсалес
63
Минатулаев
63
Минатулаев
Гонсалес
11
Назаренко
65
Иващенко
65
Иващенко
11
Назаренко
20
Рыбчинский
77
Касаджиков
77
Касаджиков
20
Рыбчинский
30
Гузина
19
Жезус
19
Жезус
30
Гузина
8
Пуэбла
7
Гонсалес
7
Гонсалес
8
Пуэбла
Остались в запасе
Факел
Оренбург
22
Ходейфа Эль-Мхассани
ПЗ
96
Игорь Обухов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
18
Кирилл Симонов
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
21
Бенхамин Бош
ПВ
95
Андрей Ходанович
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
80
Михаил Пыхчеев
ОП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
22
Ходейфа Эль-Мхассани
ПЗ
96
Игорь Обухов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
18
Кирилл Симонов
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
Остались в запасе
21
Бенхамин Бош
ПВ
95
Андрей Ходанович
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
80
Михаил Пыхчеев
ОП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Факел
Точно не сыграют
Станислав Магкеев
ЦЗ
Максим Турищев
ЦФ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Оренбурга» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, стабильная атака и более высокое турнирное положение делают гостей фаворитами, несмотря на проблемы в обороне. «Факел» слишком мало забивает и не выигрывает восемь матчей, чтобы рассчитывать на положительный результат даже дома. Рекомендуемая ставка – победа «Оренбурга» с коэффициентом 3,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между «Факелом» и «Оренбургом» состоится 22 августа 2026 года в Воронеже на стадионе «Факел» и начнется в 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч Премьер».

«Факел» – «Оренбург»: смотреть онлайн.

3.00
Победа «Оренбурга»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Оренбург Факел
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+