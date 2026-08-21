Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между воронежским «Факелом» и «Оренбургом» пройдет 22 августа 2026 года на стадионе «Факел» в Воронеже. Хозяева находятся в глубоком кризисе – они не выигрывают в восьми последних матчах и замыкают турнирную таблицу с одним очком. Гости располагаются на седьмом месте с пятью баллами, но их оборона также оставляет желать лучшего. При этом «Оренбург» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – 12 побед против пяти у «Факела». Сможет ли воронежская команда прервать свою безвыигрышную серию на домашней арене, или гости продолжат доминировать в этом противостоянии и возьмут три очка?

Кто победит в матче

«Факел» находится в тяжелой ситуации. Команда не выигрывает в восьми последних матчах, а в атаке испытывает серьeзные проблемы – в среднем за последние пять игр она забивает всего 0,60 гола за матч. При этом оборона также нестабильна: в среднем 1,40 пропущенного мяча, и «Факел» пропускает в восьми из десяти последних встреч. В стартовых турах чемпионата они уступили ЦСКА (0:1), сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) и проиграли «Краснодару» (2:3). В Кубке России команда также вылетела, уступив «Ахмату» (1:2) и «Динамо» (0:1). Единственное утешение – домашняя поддержка, но при такой атакующей статистике рассчитывать на победу крайне сложно.

«Оренбург» подходит к матчу с преимуществом в очной статистике и стабильной игрой в атаке. Команда забивает в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,40 гола. В турнирной таблице они выше соперника на девять позиций, что отражает разницу в классе. Однако оборона гостей вызывает тревогу: они пропускают в десяти последних матчах, а в среднем за пять игр пропускают 2,20 мяча. В стартовых турах «Оренбург» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) и «Рубином» (1:1), уступил «Зениту» (0:3) и разгромил «Спартак» в Кубке (4:1). Историческое преимущество над «Факелом» – 12 побед в 19 очных матчах – должно придать гостям уверенности, даже несмотря на проблемы в обороне.

Итоговый вывод: несмотря на слабую защиту «Оренбурга», «Факел» находится в более глубоком кризисе и практически не забивает. Атакующая стабильность гостей и их уверенность в очных встречах должны помочь им одержать победу, хотя хозяева могут отличиться благодаря проблемам гостей в обороне.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Оренбург» имеет явное преимущество: 12 побед против пяти у «Факела», ещe два матча завершились вничью. При этом в последней очной встрече (март 2025) «Оренбург» победил на своeм поле со счeтом 1:0. Текущая форма «Факела» – восемь матчей без побед и проблемы в атаке, у «Оренбурга» – нестабильная игра, но стабильные голы. Это делает победу гостей наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Оренбурга» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах, стабильная атака и более высокое турнирное положение делают гостей фаворитами, несмотря на проблемы в обороне. «Факел» слишком мало забивает и не выигрывает восемь матчей, чтобы рассчитывать на положительный результат даже дома. Рекомендуемая ставка – победа «Оренбурга» с коэффициентом 3,00. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 5 тура Российской Премьер-лиги между «Факелом» и «Оренбургом» состоится 22 августа 2026 года в Воронеже на стадионе «Факел» и начнется в 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч Премьер».