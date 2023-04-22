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РПЛ 2026/2027
Факел - Оренбург
Факел - Оренбург: обзор матча 22 апреля 2023
Факел
22.04.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 3
Завершен
Оренбург
32'
Г. Гонгадзе (П)
24'
А. Эктов
45+5'
Б. Мансилья (П)
62'
К. Капленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Оренбург
89'
Замена
Х. Марин
️️️️
Б. Мансилья
89'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
К. Капленко
82'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Г. Флорентин
Замена
М. Максимов
️️️️
Г. Гонгадзе
76'
Замена
В. Черов
️️️️
И. Калинин
76'
Замена
Р. Магаль
️️️️
И. Альшин
71'
71'
Замена
К. Печенин
️️️️
М. Стаматов
Замена
Р. Рабеи
️️️️
Р. Акбашев
64'
Замена
А. Мендель
️️️️
И. Квеквескири
64'
62'
ГОЛ! 1:3!
К. Капленко
Пас отдал
Б. Мансилья
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Мансилья
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Гонгадзе
32'
29'
Желтая карточка
М. Перес
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Эктов
Желтая карточка
И. Квеквескири
23'
Желтая карточка
В. Якимов
17'
13'
Желтая карточка
К. Капленко
Желтая карточка
Х. Аппаев
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
22
Реда Рабеи
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
3-2-1-2-2
71
Свинов
13
Калинин
47
Божин
85
Морозов
23
Якимов
33
Квеквескири
99
Акбашев
11
Браими
10
Альшин
14
Аппаев
10
Гонгадзе
4-1-2-2-1
99
Сысуев
15
Эктов
2
Перес
3
Гойкович
30
Стаматов
8
Аюпов
32
Вера
55
Капленко
10
Флорентин
11
Мансилья
10
Воробьев
33
Квеквескири
8
Мендель
8
Мендель
33
Квеквескири
13
Калинин
2
Черов
2
Черов
13
Калинин
10
Альшин
28
Магаль
28
Магаль
10
Альшин
99
Акбашев
22
Рабеи
22
Рабеи
99
Акбашев
10
Гонгадзе
21
Максимов
21
Максимов
10
Гонгадзе
11
Мансилья
26
Марин
26
Марин
11
Мансилья
30
Стаматов
2
Печенин
2
Печенин
30
Стаматов
55
Капленко
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
55
Капленко
10
Флорентин
17
Ковалев
17
Ковалев
10
Флорентин
Остались в запасе
Факел
Оренбург
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Факел - Оренбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Иван Абросимов
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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