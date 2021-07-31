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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Факел
Оренбург - Факел: обзор матча 31 июля 2021
Оренбург
31.07.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 2
Завершен
Факел
45'
С. Брызгалов
79'
В. Черов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Факел
Красная карточка
А. Эктов
90'
+5
90'
Желтая карточка
И. Грузнов
Желтая карточка
Д. Фамейе
90'
85'
Замена
А. Шаваев
️️️️
Р. Акбашев
85'
Замена
И. Грузнов
️️️️
Х. Аппаев
Желтая карточка
К. Капленко
82'
80'
Желтая карточка
М. Смирнов
79'
ГОЛ! 0:2!
В. Черов
75'
Замена
А. Кулишев
️️️️
М. Максимов
Желтая карточка
А. Шаболин
57'
Замена
А. Шаболин
️️️️
Н. Титков
55'
Замена
А. Эктов
️️️️
М. Стаматов
46'
Замена
С. Бреев
️️️️
А. Миронов
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
С. Брызгалов
Замена
С. Козлов
️️️️
В. Полуяхтов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
1
Александр Саутин
ВР
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
36
Илья Грузнов
ЦФ
3-2-3-2
1
Кеняйкин
2
Полуяхтов
3
Гойкович
58
Ойеволе
30
Стаматов
12
Малых
8
Миронов
55
Капленко
18
Титков
7
Фамейе
91
Диалло
3-3-1-1-2
71
Свинов
25
Смирнов
4
Дашаев
92
Брызгалов
28
Магаль
8
Мендель
2
Черов
99
Акбашев
34
Дмитриев
21
Максимов
14
Аппаев
30
Стаматов
15
Эктов
15
Эктов
30
Стаматов
2
Полуяхтов
6
Козлов
6
Козлов
2
Полуяхтов
8
Миронов
23
Бреев
23
Бреев
8
Миронов
18
Титков
11
Шаболин
11
Шаболин
18
Титков
21
Максимов
32
Кулишев
32
Кулишев
21
Максимов
99
Акбашев
8
Шаваев
8
Шаваев
99
Акбашев
14
Аппаев
36
Грузнов
36
Грузнов
14
Аппаев
Остались в запасе
Оренбург
Факел
77
Владимир Писарский
ЦФ
8
Тимур Аюпов
ОП
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
79
Данила Ермаков
ВР
1
Александр Саутин
ВР
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
77
Владимир Писарский
ЦФ
8
Тимур Аюпов
ОП
1
Евгений Гошев
ВР
60
Владислав Полетаев
ВР
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
1
Александр Саутин
ВР
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Оренбург - Факел
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
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