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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Факел
Оренбург - Факел: обзор матча 21 октября 2023
Оренбург
21.10.2023, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Факел
76'
Д. Воробьев
35'
И. Альшин
90+3'
Н. Моцпан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Факел
90'
+5
Замена
К. Суслов
️️️️
В. Якимов
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Н. Моцпан
90'
+2
Пенальти не реализован!
Н. Моцпан
Желтая карточка
Н. Сысуев
90'
Замена
С. Оганесян
️️️️
Д. Воробьев
86'
ГОЛ! 1:1!
Д. Воробьев
76'
74'
Желтая карточка
В. Мастерной
73'
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
И. Альшин
Желтая карточка
Б. Мансилья
64'
63'
Замена
М. Максимов
️️️️
Х. Аппаев
63'
Замена
Т. Селе
️️️️
Р. Магаль
Замена
В. Обухов
️️️️
И. Башич
58'
46'
Замена
Н. Моцпан
️️️️
Е. Марков
45'
+3
Желтая карточка
Е. Марков
35'
ГОЛ! 0:1!
И. Альшин
Желтая карточка
Р. Гойкович
33'
Желтая карточка
И. Башич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
32
Лукас Вера
ЦП
13
Иван Башич
АП
10
Габриэль Флорентин
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Факел
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
7
Никита Моцпан
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
4-1-3-2
99
Сысуев
81
Сидоров
3
Гойкович
2
Перес
95
Адамов
32
Вера
11
Мансилья
10
Флорентин
26
Марин
10
Воробьев
13
Башич
3-4-1-2
31
Беленов
71
Мастерной
92
Брызгалов
47
Божин
2
Черов
23
Якимов
33
Квеквескири
28
Магаль
10
Альшин
20
Марков
14
Аппаев
10
Воробьев
9
Оганесян
9
Оганесян
10
Воробьев
13
Башич
13
Обухов
13
Обухов
13
Башич
10
Альшин
30
Кудряшов
30
Кудряшов
10
Альшин
23
Якимов
91
Суслов
91
Суслов
23
Якимов
28
Магаль
19
Селе
19
Селе
28
Магаль
20
Марков
7
Моцпан
7
Моцпан
20
Марков
14
Аппаев
21
Максимов
21
Максимов
14
Аппаев
Остались в запасе
Оренбург
Факел
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Оренбург - Факел
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Илья Елеференко
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Федоров; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Анатолий Жабченко
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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