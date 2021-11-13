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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Оренбург
Факел - Оренбург: обзор матча 13 ноября 2021
Факел
13.11.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 0
Завершен
Оренбург
25'
М. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Оренбург
Желтая карточка
А. Кулишев
90'
+5
89'
Желтая карточка
Т. Аюпов
Замена
Д. Шепилов
️️️️
А. Шаваев
86'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
Р. Акбашев
85'
Замена
А. Кулишев
️️️️
Х. Аппаев
79'
77'
Замена
А. Ойеволе
️️️️
М. Сиваков
72'
Желтая карточка
А. Эктов
Замена
А. Никитин
️️️️
М. Максимов
69'
57'
Замена
Н. Прудников
️️️️
А. Корян
45'
Замена
С. Бреев
️️️️
А. Миронов
Желтая карточка
Х. Аппаев
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Максимов
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
80
Валерий Царукян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Оренбург
60
Владислав Полетаев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
3-3-2-2
71
Свинов
2
Черов
4
Дашаев
39
Пейчинович
71
Мастерной
8
Мендель
28
Магаль
99
Акбашев
8
Шаваев
14
Аппаев
21
Максимов
4-1-3-1-1
1
Гошев
12
Малых
3
Гойкович
3
Сиваков
15
Эктов
8
Аюпов
17
Ковалев
8
Миронов
18
Титков
77
Корян
77
Писарский
14
Аппаев
32
Кулишев
32
Кулишев
14
Аппаев
8
Шаваев
6
Шепилов
6
Шепилов
8
Шаваев
99
Акбашев
34
Дмитриев
34
Дмитриев
99
Акбашев
21
Максимов
7
Никитин
7
Никитин
21
Максимов
3
Сиваков
58
Ойеволе
58
Ойеволе
3
Сиваков
8
Миронов
23
Бреев
23
Бреев
8
Миронов
77
Корян
11
Прудников
11
Прудников
77
Корян
Остались в запасе
Факел
Оренбург
1
Александр Саутин
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
60
Владислав Полетаев
ВР
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
1
Александр Саутин
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Факел - Оренбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
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