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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Оренбург - Факел
Оренбург - Факел: обзор матча 21 сентября 2023
Оренбург
21.09.2023, четверг, 17:15
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Факел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Факел
Пенальти не реализован!
М. Максимов
ГОЛ!
Л. Гогличидзе
3:2
ГОЛ!
В. Якимов
2:2
ГОЛ!
В. Черов
2:1
ГОЛ!
Р. Гойкович
2:0
ГОЛ!
Л. Вера
1:0
Пенальти не реализован!
А. Долгов
79'
Замена
В. Мастерной
️️️️
Н. Поярков
Замена
Л. Вера
️️️️
Д. Воробьев
78'
Желтая карточка
К. Капленко
75'
73'
Замена
А. Долгов
️️️️
Т. Селе
Замена
️️️️
Ю. Ковалев
71'
65'
Замена
В. Черов
️️️️
А. Яколиш
65'
Замена
В. Якимов
️️️️
Х. Аппаев
Желтая карточка
Д. Хотулев
57'
Замена
️️️️
Д. Куэро
57'
Замена
Я. Михайлов
️️️️
Н. Титков
57'
54'
Желтая карточка
Н. Поярков
46'
Замена
️️️️
М. Ивахнов
32'
Желтая карточка
А. Яколиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
50
Джастин Куэро
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
32
Лукас Вера
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
13
Иван Башич
АП
Факел
31
Александр Беленов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
11
Александр Долгов
ЦФ
4-3-1-2
95
Ходанович
3
Гогличидзе
3
Гойкович
4
Хотулев
2
Полуяхтов
55
Капленко
18
Титков
17
Ковалев
17
Гюрлюк
10
Воробьев
50
Куэро
3-1-3-3
88
Гудиев
92
Брызгалов
91
Суслов
16
Поярков
19
Селе
8
Багамаев
77
Ивлев
70
Яколиш
56
Ивахнов
14
Аппаев
21
Максимов
10
Воробьев
32
Вера
32
Вера
10
Воробьев
18
Титков
5
Михайлов
5
Михайлов
18
Титков
70
Яколиш
2
Черов
2
Черов
70
Яколиш
16
Поярков
71
Мастерной
71
Мастерной
16
Поярков
14
Аппаев
23
Якимов
23
Якимов
14
Аппаев
19
Селе
11
Долгов
11
Долгов
19
Селе
Остались в запасе
Оренбург
Факел
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Иван Башич
АП
Главный тренер
Давид Деограсия
31
Александр Беленов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
13
Иван Башич
АП
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
35
Вячеслав Доровских
ВР
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Оренбург - Факел
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Павел Новиков
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Николай Волошин
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Газовик
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