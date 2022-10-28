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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Факел
Оренбург - Факел: обзор матча 28 октября 2022
Оренбург
28.10.2022, пятница, 17:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
4 : 1
Завершен
Факел
42'
Х. Марин
44'
Х. Марин
57'
Г. Флорентин
83'
Б. Мансилья (П)
87'
М. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Факел
Желтая карточка
А. Малых
88'
87'
ГОЛ! 4:1!
М. Максимов
Замена
С. Оганесян
️️️️
Г. Флорентин
85'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Б. Мансилья
83'
Желтая карточка
Б. Мансилья
75'
74'
Замена
М. Ивахнов
️️️️
Г. Гонгадзе
74'
Замена
Н. Ершов
️️️️
Д. Черняков
Замена
К. Капленко
️️️️
Т. Аюпов
73'
Замена
И. Башич
️️️️
Х. Марин
73'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
В. Писарский
73'
71'
Желтая карточка
С. Божин
60'
Желтая карточка
Д. Черняков
59'
Замена
В. Черов
️️️️
Е. Шляков
59'
Замена
А. Шаваев
️️️️
А. Мендель
ГОЛ! 3:0!
Г. Флорентин
57'
46'
Желтая карточка
М. Максимов
ГОЛ! 2:0!
Х. Марин
44'
42'
Желтая карточка
Е. Шляков
ГОЛ! 1:0!
Х. Марин
Пас отдал
А. Малых
42'
Желтая карточка
Т. Аюпов
39'
Желтая карточка
В. Писарский
37'
33'
Замена
Р. Магаль
️️️️
И. Альшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
8
Алихан Шаваев
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кеняйкин
2
Печенин
3
Сиваков
3
Гойкович
12
Малых
8
Аюпов
32
Вера
11
Мансилья
10
Флорентин
26
Марин
77
Писарский
4-2-1-1-2
71
Свинов
55
Шляков
85
Морозов
47
Божин
91
Суслов
8
Мендель
33
Квеквескири
78
Черняков
10
Альшин
10
Гонгадзе
21
Максимов
8
Аюпов
55
Капленко
55
Капленко
8
Аюпов
26
Марин
13
Башич
13
Башич
26
Марин
10
Флорентин
9
Оганесян
9
Оганесян
10
Флорентин
77
Писарский
10
Воробьев
10
Воробьев
77
Писарский
10
Альшин
28
Магаль
28
Магаль
10
Альшин
55
Шляков
2
Черов
2
Черов
55
Шляков
8
Мендель
8
Шаваев
8
Шаваев
8
Мендель
78
Черняков
10
Ершов
10
Ершов
78
Черняков
10
Гонгадзе
56
Ивахнов
56
Ивахнов
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Оренбург
Факел
15
Александр Эктов
ПЗ
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
93
Алексей Городовой
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
15
Александр Эктов
ПЗ
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Оренбург - Факел
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Илья Елеференко
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Михаил Черемных
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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