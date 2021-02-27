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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Факел
Оренбург - Факел: обзор матча 27 февраля 2021
Оренбург
27.02.2021, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 2
Завершен
Факел
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Статистика матча Оренбург - Факел
2
1
2
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1
0
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2
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
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Оренбург
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