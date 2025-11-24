25 ноября в рамках первого раунда четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Торпедо» примет «Балтику». Формат плей-офф предполагает максимальную концентрацию, а статистика последних матчей команд говорит о равном и напряженном противостоянии. Обе стороны регулярно забивают в кубковых встречах, однако демонстрируют разную стабильность в оборонительных действиях, что напрямую влияет на предматчевый расклад.
«Торпедо»
Хозяева показывают уверенную игру в Кубке России, выиграв три последних матча турнира и стабильно поражая ворота соперников. При этом команда пропускает достаточно часто: 6 мячей в пяти последних встречах и серия с пропущенными голами в 5 из 7 игр. На своем поле «Торпедо» чувствует себя значительно увереннее – серия без поражений насчитывает уже 6 матчей, а против «Балтики» команда традиционно действует надежно.
«Балтика»
Калининградский клуб проиграл «Локомотиву», но в целом сохраняет неплохой баланс: команда не уступила в 7 из 9 последних матчей. Оборона выглядит более собранной – в среднем 0.60 пропущенного мяча за игру, однако атака не всегда эффективна и ограничивается средним показателем 0.80 гола. В очных встречах «Балтика» регулярно находит моменты у ворот «Торпедо», хотя и уступает по общему домашнему балансу сопернику.
Факты о командах
«Торпедо»
- Не проигрывает дома в 6 матчах подряд
- Забивает в 3 последних играх Кубка
- В среднем 0.80 забитого мяча
- Пропускает в 5 из 7 последних матчей
«Балтика»
- Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
- Средний показатель пропущенных – 0.60
- Забивает в 5 из 7 очных встреч
- В Кубке стабильно отмечается голами
Прогноз на матч «Торпедо» – «Балтика»
С учетом формата на выбывание, команды вряд ли пойдут на риск с первых минут, однако обмен моментами выглядит практически неизбежным. «Торпедо» за счет домашнего фактора и позитивной кубковой динамики имеет небольшое преимущество, но надежность обороны гостей способна удерживать интригу до финального свистка. Наиболее логичным сценарием выглядит равная борьба с небольшим количеством голов и минимальным перевесом одной из сторон.
Рекомендованные ставки
- Победа «Торпедо» с форой (0) – коэффициент 1.95
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85