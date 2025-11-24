Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Торпедо» – «Балтика»: прогноз и ставки на матч 25 ноября 2025 с коэффициентом 1.95

24 ноября 2025 9:35
Торпедо - Балтика
25 нояб. 2025, вторник 18:00 | Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Торпедо» с форой (0)
Сделать ставку

25 ноября в рамках первого раунда четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Торпедо» примет «Балтику». Формат плей-офф предполагает максимальную концентрацию, а статистика последних матчей команд говорит о равном и напряженном противостоянии. Обе стороны регулярно забивают в кубковых встречах, однако демонстрируют разную стабильность в оборонительных действиях, что напрямую влияет на предматчевый расклад.

«Торпедо»

Хозяева показывают уверенную игру в Кубке России, выиграв три последних матча турнира и стабильно поражая ворота соперников. При этом команда пропускает достаточно часто: 6 мячей в пяти последних встречах и серия с пропущенными голами в 5 из 7 игр. На своем поле «Торпедо» чувствует себя значительно увереннее – серия без поражений насчитывает уже 6 матчей, а против «Балтики» команда традиционно действует надежно.

«Балтика»

Калининградский клуб проиграл «Локомотиву», но в целом сохраняет неплохой баланс: команда не уступила в 7 из 9 последних матчей. Оборона выглядит более собранной – в среднем 0.60 пропущенного мяча за игру, однако атака не всегда эффективна и ограничивается средним показателем 0.80 гола. В очных встречах «Балтика» регулярно находит моменты у ворот «Торпедо», хотя и уступает по общему домашнему балансу сопернику.

Факты о командах

«Торпедо»

  • Не проигрывает дома в 6 матчах подряд
  • Забивает в 3 последних играх Кубка
  • В среднем 0.80 забитого мяча
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Балтика»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Средний показатель пропущенных – 0.60
  • Забивает в 5 из 7 очных встреч
  • В Кубке стабильно отмечается голами

Личные встречи
33% (8)
46% (11)
21% (5)
27
Забитых мячей
23
1.13
В среднем за матч
0.96
4:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  0:4
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 31 тур
Балтика
0 : 1
03.05.2025
Торпедо
Россия. Кубок, 5 раунд
Торпедо
0 : 4
16.10.2024
Балтика
Россия. Первая лига, 10 тур
Торпедо
2 : 1
16.09.2024
Балтика
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
2 : 2
12.03.2022
Балтика
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
1 : 1
05.09.2021
Торпедо
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 0
29.11.2020
Торпедо
Россия. ФНЛ, 5 тур
Торпедо
1 : 1
22.08.2020
Балтика
Россия. Кубок, 1/8 финала
Торпедо
1 : 0
31.10.2019
Балтика
Россия. ФНЛ, 20 тур
Балтика
1 : 1
27.10.2019
Торпедо
Россия. ФНЛ, 2 тур
Торпедо
2 : 0
13.07.2019
Балтика
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
0 : 0
04.04.2014
Торпедо
Россия. ФНЛ, 12 тур
Торпедо
1 : 0
05.09.2013
Балтика
Россия. ФНЛ, 34 тур
Балтика
3 : 1
25.05.2013
Торпедо
Россия. ФНЛ, 1 тур
Торпедо
1 : 1
10.07.2012
Балтика
Россия. ФНЛ, 26 тур
Балтика
0 : 3
06.09.2011
Торпедо
Россия. ФНЛ, 19 тур
Торпедо
4 : 0
11.07.2011
Балтика
Россия. Первый дивизион, 28 тур
Балтика
2 : 1
19.08.2008
Торпедо
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Торпедо
0 : 2
29.04.2008
Балтика
Чемпионат России, 25 тур
Балтика
0 : 0
20.09.1998
Торпедо
Чемпионат России, 10 тур
Торпедо
0 : 0
03.06.1998
Балтика
Чемпионат России, 26 тур
Балтика
1 : 0
03.09.1997
Торпедо
Чемпионат России, 9 тур
Торпедо
1 : 0
10.05.1997
Балтика
Чемпионат России, 23 тур
Балтика
2 : 2
17.08.1996
Торпедо
Чемпионат России, 6 тур
Торпедо
2 : 2
06.04.1996
Балтика
Показать все

Прогноз на матч «Торпедо» – «Балтика»

С учетом формата на выбывание, команды вряд ли пойдут на риск с первых минут, однако обмен моментами выглядит практически неизбежным. «Торпедо» за счет домашнего фактора и позитивной кубковой динамики имеет небольшое преимущество, но надежность обороны гостей способна удерживать интригу до финального свистка. Наиболее логичным сценарием выглядит равная борьба с небольшим количеством голов и минимальным перевесом одной из сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Торпедо» с форой (0) – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.95
Победа «Торпедо» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Балтика Торпедо
Другие прогнозы
25.11.2025
18:00
1.95
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Торпедо - Балтика
Победа «Торпедо» с форой (0)
25.11.2025
20:45
1.90
Лига чемпионов, 5 тур
Аякс - Бенфика
Победа «Бенфики»
25.11.2025
23:00
1.65
Лига чемпионов, 5 тур
Манчестер Сити - Байер
Победа «Манчестер Сити» с форой (-1)
25.11.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 5 тур
Челси - Барселона
Обе команды забьют
25.11.2025
23:00
1.95
Лига чемпионов, 5 тур
Боруссия Д - Вильярреал
Обе команды забьют
25.11.2025
23:00
1.78
Лига чемпионов, 5 тур
Буде-Глимт - Ювентус
Обе команды забьют
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 