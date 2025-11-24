25 ноября в рамках первого раунда четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Торпедо» примет «Балтику». Формат плей-офф предполагает максимальную концентрацию, а статистика последних матчей команд говорит о равном и напряженном противостоянии. Обе стороны регулярно забивают в кубковых встречах, однако демонстрируют разную стабильность в оборонительных действиях, что напрямую влияет на предматчевый расклад.

«Торпедо»

Хозяева показывают уверенную игру в Кубке России, выиграв три последних матча турнира и стабильно поражая ворота соперников. При этом команда пропускает достаточно часто: 6 мячей в пяти последних встречах и серия с пропущенными голами в 5 из 7 игр. На своем поле «Торпедо» чувствует себя значительно увереннее – серия без поражений насчитывает уже 6 матчей, а против «Балтики» команда традиционно действует надежно.

«Балтика»

Калининградский клуб проиграл «Локомотиву», но в целом сохраняет неплохой баланс: команда не уступила в 7 из 9 последних матчей. Оборона выглядит более собранной – в среднем 0.60 пропущенного мяча за игру, однако атака не всегда эффективна и ограничивается средним показателем 0.80 гола. В очных встречах «Балтика» регулярно находит моменты у ворот «Торпедо», хотя и уступает по общему домашнему балансу сопернику.

Факты о командах

«Торпедо»

Не проигрывает дома в 6 матчах подряд

Забивает в 3 последних играх Кубка

В среднем 0.80 забитого мяча

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Балтика»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Средний показатель пропущенных – 0.60

Забивает в 5 из 7 очных встреч

В Кубке стабильно отмечается голами

Прогноз на матч «Торпедо» – «Балтика»

С учетом формата на выбывание, команды вряд ли пойдут на риск с первых минут, однако обмен моментами выглядит практически неизбежным. «Торпедо» за счет домашнего фактора и позитивной кубковой динамики имеет небольшое преимущество, но надежность обороны гостей способна удерживать интригу до финального свистка. Наиболее логичным сценарием выглядит равная борьба с небольшим количеством голов и минимальным перевесом одной из сторон.

Рекомендованные ставки