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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Торпедо
Балтика - Торпедо: обзор матча 03 мая 2025
Балтика
03.05.2025, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
57'
Й. Гузман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Торпедо
Желтая карточка
К. Андраде
90'
+2
89'
Замена
Алессон
️️️️
Г. Алыкулов
89'
Замена
И. Горбунов
️️️️
И. Манелов
74'
Замена
М. Максимов
️️️️
А. Юшин
74'
Замена
Б. Роганович
️️️️
Й. Гузман
Замена
А. Осипов
️️️️
И. Петров
71'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
А. Мохаммад
64'
Замена
И. Стефанович
️️️️
С. Пряхин
64'
57'
ГОЛ! 0:1!
Й. Гузман
Желтая карточка
И. Петров
36'
Желтая карточка
С. Варатынов
15'
1'
Желтая карточка
Х. Хосонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
97
Марио Чурич
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
10
Йейсон Гузман
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
27
Руслан Оздоев
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
77
Алессон
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
3-1-3-2-1
39
Бориско
25
Андраде
2
Варатынов
4
Гассама
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
18
Титков
17
Саусь
19
Пряхин
91
Хиль
3-2-1-3-1
95
Волков
99
Шевченко
3
Иваньков
4
Бородин
26
Байтуков
97
Чурич
80
Хосонов
7
Юшин
10
Гузман
11
Алыкулов
2
Манелов
10
Петров
5
Осипов
5
Осипов
10
Петров
96
Мохаммад
17
Ковалев
17
Ковалев
96
Мохаммад
19
Пряхин
23
Стефанович
23
Стефанович
19
Пряхин
10
Гузман
90
Роганович
90
Роганович
10
Гузман
2
Манелов
17
Горбунов
17
Горбунов
2
Манелов
11
Алыкулов
77
Алессон
77
Алессон
11
Алыкулов
7
Юшин
21
Максимов
21
Максимов
7
Юшин
Остались в запасе
Балтика
Торпедо
44
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
27
Руслан Оздоев
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
23
Егор Бабурин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
44
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
73
Максим Петров
ЦП
27
Руслан Оздоев
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Балтика - Торпедо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
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