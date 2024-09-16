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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Балтика
Торпедо - Балтика: обзор матча 16 сентября 2024
Торпедо
16.09.2024, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Балтика
43'
Р. Нетфуллин (П)
63'
М. Максимов
52'
В. Лисакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Балтика
Желтая карточка
И. Горбунов
78'
Замена
Р. Байтуков
️️️️
И. Манелов
77'
75'
Замена
А. Мохаммад
️️️️
Ю. Ковалев
68'
Замена
О. Исаенко
️️️️
Д. Терентьев
ГОЛ! 2:1!
М. Максимов
63'
62'
Желтая карточка
С. Пряхин
Замена
М. Максимов
️️️️
А. Соколов
55'
52'
ГОЛ! 1:1!
В. Лисакович
Желтая карточка
А. Соколов
51'
46'
Замена
К. Никишин
️️️️
А. Эльдарушев
Замена
И. Горбунов
️️️️
В. Галкин
46'
46'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Н. Глушков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Нетфуллин
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
18
Артем Соколов
АП
90
Владислав Галкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
17
Владислав Саусь
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
10
Алекс Фернандес
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
4
Бородин
15
Данилкин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
18
Соколов
90
Галкин
2
Манелов
38
Чупаев
3-1-1-3-2
71
Свинов
43
Терентьев
4
Гассама
25
Андраде
59
Аванесян
17
Ковалев
19
Пряхин
17
Саусь
19
Глушков
11
Эльдарушев
10
Фернандес
2
Манелов
26
Байтуков
26
Байтуков
2
Манелов
90
Галкин
17
Горбунов
17
Горбунов
90
Галкин
18
Соколов
21
Максимов
21
Максимов
18
Соколов
43
Терентьев
44
Исаенко
44
Исаенко
43
Терентьев
17
Ковалев
96
Мохаммад
96
Мохаммад
17
Ковалев
19
Глушков
14
Аппаев
14
Аппаев
19
Глушков
11
Эльдарушев
28
Никишин
28
Никишин
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Торпедо
Балтика
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
44
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
Остались в запасе
44
Егор Любаков
ВР
39
Максим Бориско
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Торпедо - Балтика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Игорь Золотарев (Брянск)
Резервный судья:
Павел Шишкин (Тамбов)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Сергей Пантелеев (Тула)
Стадион:
Арена-Химки
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