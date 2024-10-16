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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Торпедо - Балтика
Торпедо - Балтика: обзор матча 16 октября 2024
Торпедо
16.10.2024, среда, 19:30
Россия. Кубок, 5 раунд
0 : 4
Завершен
Балтика
19'
А. Фернандес (П)
37'
И. Стефанович
45+1'
И. Зазвонкин
50'
А. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Балтика
67'
Замена
И. Савицкий
️️️️
Д. Бегун
67'
Замена
К. Никишин
️️️️
Н. Титков
Замена
В. Галкин
️️️️
В. Шитов
64'
50'
ГОЛ! 0:4!
А. Фернандес
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
И. Зазвонкин
37'
ГОЛ! 0:2!
И. Стефанович
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
77
Аршак Корян
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
87
Артем Исик
ОП
28
Кирилл Никишин
ЦФ
66
Никита Терещук
ЦФ
4-1-1-3-1
95
Волков
77
Насыров
63
Кузьмичев
3
Иваньков
99
Костин
26
Байтуков
27
Орехов
17
Шитов
33
Камара
70
Червяков
77
Корян
4-2-1-2-1
44
Любаков
7
Маляров
43
Терентьев
25
Андраде
57
Бегун
5
Осипов
59
Аванесян
18
Титков
10
Фернандес
17
Зазвонкин
23
Стефанович
17
Шитов
90
Галкин
90
Галкин
17
Шитов
57
Бегун
47
Савицкий
47
Савицкий
57
Бегун
18
Титков
28
Никишин
28
Никишин
18
Титков
Остались в запасе
Торпедо
Балтика
23
Егор Бабурин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
71
Илья Свинов
ВР
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
87
Артем Исик
ОП
19
Никита Глушков
ЛВ
66
Никита Терещук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
87
Артем Исик
ОП
19
Никита Глушков
ЛВ
66
Никита Терещук
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Торпедо - Балтика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
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