Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Балтика
Торпедо - Балтика: обзор матча 12 марта 2022
Торпедо
12.03.2022, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
2 : 2
Завершен
Балтика
36'
М. Султонов
74'
И. Лебеденко
64'
А. Мещанинов
71'
А. Максименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Балтика
Замена
Е. Прошкин
️️️️
И. Енин
89'
87'
Замена
С. Карпович
️️️️
А. Попов
Вторая желтая
А. Померко
80'
77'
Замена
М. Тишкин
️️️️
М. Барсов
77'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
В. Лазарев
ГОЛ! 2:2!
И. Лебеденко
74'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Р. Нетфуллин
73'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
А. Калмыков
72'
71'
ГОЛ! 1:2!
А. Максименко
Замена
П. Седько
️️️️
В. Адаев
71'
66'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
М. Кузьмин
64'
ГОЛ! 1:1!
А. Мещанинов
59'
Желтая карточка
И. Остойич
Желтая карточка
А. Померко
53'
ГОЛ! 1:0!
М. Султонов
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Артем Попов
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
26
Павел Седько
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
25
Егор Дорохов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Балтика
4
Иван Маклаков
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
34
Олег Алейник
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Ботнарь
44
Самсонов
22
Кожемякин
5
Шумских
11
Темников
35
Енин
20
Померко
52
Нетфуллин
9
Адаев
28
Султонов
90
Калмыков
2-2-3-3
1
Латышонок
26
Мещанинов
21
Остойич
5
Осипов
18
Кашчелан
10
Альшин
77
Лазарев
6
Кузьмин
14
Барсов
9
Максименко
18
Попов
9
Адаев
26
Седько
26
Седько
9
Адаев
35
Енин
28
Прошкин
28
Прошкин
35
Енин
52
Нетфуллин
10
Лебеденко
10
Лебеденко
52
Нетфуллин
90
Калмыков
10
Лаптев
10
Лаптев
90
Калмыков
18
Попов
33
Карпович
33
Карпович
18
Попов
14
Барсов
44
Тишкин
44
Тишкин
14
Барсов
6
Кузьмин
4
Кленкин
4
Кленкин
6
Кузьмин
77
Лазарев
11
Мусаев
11
Мусаев
77
Лазарев
Остались в запасе
Торпедо
Балтика
20
Данил Полубояринов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
27
Александр Орехов
ЦП
25
Егор Дорохов
ЦФ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
4
Иван Маклаков
ЛЗ
8
Даниил Шамкин
АП
34
Олег Алейник
АП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
20
Данил Полубояринов
ЦП
56
Александр Довбня
ВР
27
Александр Орехов
ЦП
25
Егор Дорохов
ЦФ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Остались в запасе
4
Иван Маклаков
ЛЗ
8
Даниил Шамкин
АП
34
Олег Алейник
АП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Торпедо - Балтика
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Рустам Мухтаров (Петрозаводск)
Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
Новости команд
Все
Торпедо
Балтика
Футболист «Балтики» выбыл до конца года
Вчера, 22:47
2
«Балтика» может зимой продать двух лидеров
Вчера, 13:30
6
«Динамо Мх» – «Балтика» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:07
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
Вчера, 10:51
Кубок России: шансы «Динамо Махачкала» и «Балтики» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:12
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
Вчера, 10:51
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
19 ноября
1
Футболист «Балтики» выбыл до конца года
Вчера, 22:47
2
«Балтика» может зимой продать двух лидеров
Вчера, 13:30
6
«Динамо Мх» – «Балтика» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:07
Кубок России: шансы «Динамо Махачкала» и «Балтики» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:12
Талалаеву предрекли конфликт со спортивным директором «Балтики»: «Он мечтал сына поставить»
Вчера, 00:36
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+