«Лидс» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.90

22 ноября 2025 10:17
Лидс - Астон Вилла
23 нояб. 2025, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Форa «Астон Виллы» -1
Сделать ставку

23 ноября на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе пройдет матч 12-го тура Премьер-лиги, где местный «Лидс» примет «Астон Виллу». Хозяева испытывают трудности с обороной и забивают в среднем меньше одного гола за матч, в то время как гости демонстрируют стабильную результативность и хорошую форму в последних играх. Встреча обещает быть напряженной, но с явным преимуществом «Астон Виллы».

«Лидс»

Команда находится в нижней части таблицы и набрала всего 11 очков после 11 туров. В последних 5 играх «Лидс» забил 4 гола и пропустил 11, что демонстрирует проблемы в обороне и слабую результативность атакующих действий. Несмотря на это, команда дома не проигрывает в 13 из 14 последних матчей, что позволяет рассчитывать на упорную борьбу перед собственными болельщиками.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» после уверенной победы над «Борнмутом» 4:0 выглядит уверенно и стабильно. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей Премьер-лиги, забивает в среднем 1.60 гола за игру и пропускает всего 0.80. Главный бомбардир Эмилиано Буэндиа стабильно участвует в атакующих действиях, а команда умеет использовать слабые оборонительные линии соперников.

Факты о командах

«Лидс»

  • Не проигрывает дома в 13 из 14 последних матчей
  • В среднем забивает 0.80 гола и пропускает 2.20 гола за последние 5 игр
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • Статистика личных встреч: не побеждает «Астон Виллу» в 5 последних играх

«Астон Вилла»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем забивает 1.60 гола и пропускает 0.80 гола за последние 5 игр
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • Не проигрывает «Лидсу» в 5 последних встречах

Личные встречи
25% (3)
42% (5)
33% (4)
15
Забитых мячей
15
1.25
В среднем за матч
1.25
3:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Астон Вилла
2 : 1
13.01.2023
Лидс
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Лидс
0 : 0
02.10.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Лидс
0 : 3
10.03.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Астон Вилла
3 : 3
09.02.2022
Лидс
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
0 : 1
27.02.2021
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Астон Вилла
0 : 3
23.10.2020
Лидс
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Лидс
1 : 1
28.04.2019
Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Астон Вилла
2 : 3
23.12.2018
Лидс
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Астон Вилла
1 : 0
13.04.2018
Лидс
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Лидс
1 : 1
01.12.2017
Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Астон Вилла
1 : 1
29.12.2016
Лидс
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Лидс
2 : 0
03.12.2016
Астон Вилла
Показать все

Прогноз на матч «Лидс» – «Астон Вилла»

Исходя из текущей формы команд, «Астон Вилла» выглядит более подготовленной и сбалансированной, особенно в атаке и обороне. «Лидс» дома может пытаться действовать активно, но их слабая оборона и низкая результативность ставят под угрозу успех в этом матче. Ожидается, что гости как минимум сохранят непобедимость, а при активной игре возможен результативный исход.

Рекомендованные ставки

  • Форa «Астон Вилла» -1 – коэффициент 2.50
  • Тотал больше 2 голов – коэффициент 2.10

1.90
Форa «Астон Виллы» -1
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Лидс
18+
  • Читайте нас: 