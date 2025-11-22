23 ноября на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе пройдет матч 12-го тура Премьер-лиги, где местный «Лидс» примет «Астон Виллу». Хозяева испытывают трудности с обороной и забивают в среднем меньше одного гола за матч, в то время как гости демонстрируют стабильную результативность и хорошую форму в последних играх. Встреча обещает быть напряженной, но с явным преимуществом «Астон Виллы».

«Лидс»

Команда находится в нижней части таблицы и набрала всего 11 очков после 11 туров. В последних 5 играх «Лидс» забил 4 гола и пропустил 11, что демонстрирует проблемы в обороне и слабую результативность атакующих действий. Несмотря на это, команда дома не проигрывает в 13 из 14 последних матчей, что позволяет рассчитывать на упорную борьбу перед собственными болельщиками.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» после уверенной победы над «Борнмутом» 4:0 выглядит уверенно и стабильно. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей Премьер-лиги, забивает в среднем 1.60 гола за игру и пропускает всего 0.80. Главный бомбардир Эмилиано Буэндиа стабильно участвует в атакующих действиях, а команда умеет использовать слабые оборонительные линии соперников.

Факты о командах

«Лидс»

Не проигрывает дома в 13 из 14 последних матчей

В среднем забивает 0.80 гола и пропускает 2.20 гола за последние 5 игр

Пропускает в 8 последних матчах

Статистика личных встреч: не побеждает «Астон Виллу» в 5 последних играх

«Астон Вилла»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

В среднем забивает 1.60 гола и пропускает 0.80 гола за последние 5 игр

Забивает в 11 из 13 последних матчей

Не проигрывает «Лидсу» в 5 последних встречах

Прогноз на матч «Лидс» – «Астон Вилла»

Исходя из текущей формы команд, «Астон Вилла» выглядит более подготовленной и сбалансированной, особенно в атаке и обороне. «Лидс» дома может пытаться действовать активно, но их слабая оборона и низкая результативность ставят под угрозу успех в этом матче. Ожидается, что гости как минимум сохранят непобедимость, а при активной игре возможен результативный исход.

Рекомендованные ставки