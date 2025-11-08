Введите ваш ник на сайте
«Мальорка» – «Хетафе»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 3.3

08 ноября 2025 9:20
Мальорка - Хетафе
09 нояб. 2025, воскресенье 20:30 | Испания. Примера, 12 тур
Перейти в онлайн матча
3.30
Победа «Хетафе»
Сделать ставку

9 ноября на стадионе «Сон Моиш» состоится матч 12 тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Хетафе». Команды подходят к игре с разными задачами: хозяева борются за выживание, а гости набрали отличную форму и постепенно закрепляются в верхней части таблицы.

«Мальорка»

После 11 туров команда располагается на 17-м месте, имея в активе всего 9 очков. В последнем туре «Мальорка» уступила «Бетису» со счeтом 0:3, продлив серию нестабильных результатов. Тем не менее, команда неплохо проявляет себя дома – не проигрывает в 7 из 9 последних матчей на своeм поле. Главная сила хозяев – нападающий Ведат Мурики, который забил 5 мячей в 10 встречах. В последних пяти матчах «Мальорка» забила 7 голов и столько же пропустила, что отражает дисбаланс между атакой и обороной. Несмотря на позицию внизу таблицы, коллектив играет смело и старается навязывать соперникам борьбу в центре поля.

«Хетафе»

Гости проводят один из лучших стартов сезона за последние годы. После 11 туров у команды 17 очков и седьмая строчка в турнирной таблице. «Хетафе» выиграл три последних матча подряд, в том числе у «Жироны» (2:1), и демонстрирует агрессивный атакующий футбол. Лучший бомбардир – Борха Майораль, забивший 6 мячей в 9 встречах. В последних пяти играх команда забила 15 голов – невероятный показатель для середняка Ла Лиги. Оборона также надeжна: всего 4 пропущенных за тот же период. Команда уверенно действует при стандартах и быстро переходит в атаку, что делает еe опасным соперником даже на выезде.

Факты о командах

«Мальорка»

  • Не проигрывает в 7 из 9 домашних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено за 5 игр
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в 4 турах подряд

«Хетафе»

  • Победы в 3 последних матчах
  • В среднем: 3.00 забито, 0.80 пропущено за 5 игр
  • 17 очков после 11 туров
  • Забивает в каждом из последних 3 матчей

Личные встречи
39% (11)
18% (5)
43% (12)
38
Забитых мячей
43
1.36
В среднем за матч
1.54
4:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 12 тур
Мальорка
1 : 0
09.11.2025
Хетафе
Испания. Примера, 37 тур
Мальорка
1 : 2
18.05.2025
Хетафе
Испания. Примера, 18 тур
Хетафе
0 : 1
21.12.2024
Мальорка
Испания. Примера, 38 тур
Хетафе
1 : 2
26.05.2024
Мальорка
Испания. Примера, 11 тур
Мальорка
0 : 0
28.10.2023
Хетафе
Испания. Примера, 30 тур
Мальорка
3 : 1
23.04.2023
Хетафе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
2 : 0
30.12.2022
Мальорка
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
1 : 0
02.04.2022
Мальорка
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
0 : 0
27.11.2021
Хетафе
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
0 : 1
01.03.2020
Хетафе
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
4 : 2
22.09.2019
Мальорка
Испания. Сегунда, 42 тур
Мальорка
3 : 3
10.06.2017
Хетафе
Испания. Сегунда, 21 тур
Хетафе
1 : 1
15.01.2017
Мальорка
Товарищеские матчи,
Мальорка
2 : 1
13.08.2014
Хетафе
Испания. Примера, 25 тур
Мальорка
1 : 3
23.02.2013
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1 : 0
01.10.2012
Мальорка
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе
1 : 3
28.04.2012
Мальорка
Испания. Примера, 17 тур
Мальорка
1 : 2
17.12.2011
Хетафе
Испания. Примера, 33 тур
Мальорка
2 : 0
24.04.2011
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
3 : 0
05.12.2010
Мальорка
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3 : 0
13.03.2010
Мальорка
Испания. Кубок, 1/4 финала
Хетафе
0 : 1
28.01.2010
Мальорка
Испания. Кубок, 1/4 финала
Мальорка
1 : 2
20.01.2010
Хетафе
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
3 : 1
18.10.2009
Хетафе
Испания. Примера, 34 тур
Мальорка
2 : 1
03.05.2009
Хетафе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
4 : 1
14.12.2008
Мальорка
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3 : 3
02.03.2008
Мальорка
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
4 : 2
07.10.2007
Хетафе
Показать все

Прогноз на матч «Мальорка» – «Хетафе»

«Хетафе» находится в отличной форме и показывает сбалансированный футбол. Команда уверенно чувствует себя в атаке и редко допускает ошибки в защите. «Мальорка», напротив, нестабильна и сильно зависит от игры Мурики. На домашнем поле хозяева способны навязать борьбу, но разница в классе и текущая форма гостей дают им ощутимое преимущество. Учитывая статистику результативности обеих сторон, можно ожидать открытый матч с голами, но с перевесом в пользу «Хетафе».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Хетафе» – коэффициент 3.3
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

3.30
Победа «Хетафе»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Хетафе Мальорка
