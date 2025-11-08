9 ноября на стадионе «Сон Моиш» состоится матч 12 тура Ла Лиги между «Мальоркой» и «Хетафе». Команды подходят к игре с разными задачами: хозяева борются за выживание, а гости набрали отличную форму и постепенно закрепляются в верхней части таблицы.

«Мальорка»

После 11 туров команда располагается на 17-м месте, имея в активе всего 9 очков. В последнем туре «Мальорка» уступила «Бетису» со счeтом 0:3, продлив серию нестабильных результатов. Тем не менее, команда неплохо проявляет себя дома – не проигрывает в 7 из 9 последних матчей на своeм поле. Главная сила хозяев – нападающий Ведат Мурики, который забил 5 мячей в 10 встречах. В последних пяти матчах «Мальорка» забила 7 голов и столько же пропустила, что отражает дисбаланс между атакой и обороной. Несмотря на позицию внизу таблицы, коллектив играет смело и старается навязывать соперникам борьбу в центре поля.

«Хетафе»

Гости проводят один из лучших стартов сезона за последние годы. После 11 туров у команды 17 очков и седьмая строчка в турнирной таблице. «Хетафе» выиграл три последних матча подряд, в том числе у «Жироны» (2:1), и демонстрирует агрессивный атакующий футбол. Лучший бомбардир – Борха Майораль, забивший 6 мячей в 9 встречах. В последних пяти играх команда забила 15 голов – невероятный показатель для середняка Ла Лиги. Оборона также надeжна: всего 4 пропущенных за тот же период. Команда уверенно действует при стандартах и быстро переходит в атаку, что делает еe опасным соперником даже на выезде.

Факты о командах

«Мальорка»

Не проигрывает в 7 из 9 домашних матчей

В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено за 5 игр

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в 4 турах подряд

«Хетафе»

Победы в 3 последних матчах

В среднем: 3.00 забито, 0.80 пропущено за 5 игр

17 очков после 11 туров

Забивает в каждом из последних 3 матчей

Прогноз на матч «Мальорка» – «Хетафе»

«Хетафе» находится в отличной форме и показывает сбалансированный футбол. Команда уверенно чувствует себя в атаке и редко допускает ошибки в защите. «Мальорка», напротив, нестабильна и сильно зависит от игры Мурики. На домашнем поле хозяева способны навязать борьбу, но разница в классе и текущая форма гостей дают им ощутимое преимущество. Учитывая статистику результативности обеих сторон, можно ожидать открытый матч с голами, но с перевесом в пользу «Хетафе».

Рекомендованные ставки