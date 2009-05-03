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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Хетафе
Мальорка - Хетафе: обзор матча 03 мая 2009
Мальорка
03.05.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 34 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
9'
Х. Мануэль Хурадо
68'
А. Адурис
46'
Д. Наварро (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Хетафе
Замена
П. Вебо
️️️️
А. Адурис
Замена
К. Мариус Контра
️️️️
Ю. Полански
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
Желтая карточка
Л. Скалони
Замена
И. Уче
️️️️
Л. Лихт
ГОЛ! 2:1!
А. Адурис
Желтая карточка
Х. Гавилан
Замена
А. Кейта
️️️️
Х. Аранго
Замена
М. Суарес
️️️️
К. Сантана
Замена
Ману
️️️️
Х. Анхель Альбин
Желтая карточка
Ю. Полански
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Наварро
11'
Желтая карточка
И. Каш
ГОЛ! 1:0!
Х. Мануэль Хурадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
0
Хосеми
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Клебер Сантана
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Хетафе
88
Владимир Стойкович
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Мальорка
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Хетафе
1
Якобо
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
7
Марио Котело
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
7
Ману
АП
14
Икечукву Уче
ЦФ
4-4-1-1
1
Люкс
5
Скалони
4
Наварро
16
Нуньеш
0
Хосеми
18
Аранго
14
Хурадо
19
Марти
23
Сантана
19
Варела
20
Адурис
4-4-2
88
Стойкович
21
Кортес
78
Каш
6
Диас
25
Лихт
23
Гранеро
22
Каскеро
8
Полански
14
Гавилан
25
Альбин
9
Сольдадо
23
Сантана
4
Суарес
4
Суарес
23
Сантана
18
Аранго
9
Кейта
9
Кейта
18
Аранго
20
Адурис
9
Вебо
9
Вебо
20
Адурис
8
Полански
11
Контра
11
Контра
8
Полански
25
Альбин
7
Ману
7
Ману
25
Альбин
25
Лихт
14
Уче
14
Уче
25
Лихт
Остались в запасе
Мальорка
Хетафе
4
Иван Рамис
ЦЗ
Главный тренер
Грегорио Мансано
7
Марио Котело
ЦП
1
Якобо
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Виктор Муньос
Остались в запасе
4
Иван Рамис
ЦЗ
Остались в запасе
7
Марио Котело
ЦП
1
Якобо
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Виктор Муньос
Статистика матча Мальорка - Хетафе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Луис Медина Канталехо
(Севилья)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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