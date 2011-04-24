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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Хетафе
Мальорка - Хетафе: обзор матча 24 апреля 2011
Мальорка
24.04.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
25'
Х. Карлос Нуньеш
67'
А. Иенага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Хетафе
Замена
П. Сендрос
️️️️
П. Вебо
Желтая карточка
Х. Луис Марти
Замена
В. Касадесус
️️️️
Г. Кастро
Замена
Х. Арисменди
️️️️
Ф. Каскеро
ГОЛ! 2:0!
А. Иенага
Пас отдал
Х. Луис Марти
Желтая карточка
И. Маркано
Желтая карточка
Д. Парехо
Замена
А. Иенага
️️️️
С. Техера
Замена
А. Сардинеро
️️️️
В. Санчес
Замена
П. Риос
️️️️
А. Колунга
Желтая карточка
С. Техера
Желтая карточка
В. Санчес
ГОЛ! 1:0!
Х. Карлос Нуньеш
Пас отдал
С. Техера
19'
Желтая карточка
К. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
20
Мику
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
14
Акихиро Иенага
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Борха
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
3-5-2
13
Ават
21
Айосе
16
Нуньеш
4
Рамис
8
Техера
19
Марти
5
Кастро
18
Де Гузман
3
Виктор
9
Вебо
10
Нсуе
4-4-2
19
Устари
23
Торрес
5
Маркано
6
Диас
2
Мане
22
Каскеро
18
Боатенг
4
Санчес
10
Парехо
27
Колунга
20
Мику
8
Техера
14
Иенага
14
Иенага
8
Техера
9
Вебо
22
Сендрос
22
Сендрос
9
Вебо
5
Кастро
11
Касадесус
11
Касадесус
5
Кастро
27
Колунга
16
Риос
16
Риос
27
Колунга
4
Санчес
77
Сардинеро
77
Сардинеро
4
Санчес
22
Каскеро
14
Арисменди
14
Арисменди
22
Каскеро
Остались в запасе
Мальорка
Хетафе
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Борха
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Борха
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Мальорка - Хетафе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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