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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Хетафе
Мальорка - Хетафе: обзор матча 28 октября 2023
Мальорка
28.10.2023, суббота, 19:30
Испания. Примера, 11 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Хетафе
90'
+2
Замена
Л. Милья
️️️️
Х. Иглесиас
90'
+2
Замена
О. Родригес
️️️️
Б. Майорал
Замена
А. Латорре
️️️️
Х. Коста
90'
+2
Замена
П. Маффео
️️️️
Д. Родригес
89'
Замена
М. Морланес
️️️️
О. Маскарель
89'
75'
Желтая карточка
Х. Мата
71'
Замена
К. Аленья
️️️️
Х. Анхель Кармона
Замена
А. Ндиайе
️️️️
А. Санчес
65'
Замена
К. Ларин
️️️️
Абдон
65'
60'
Замена
Х. Мата
️️️️
Х. Латаса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
11
Саму Кошта
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Дани Родригес
(К)
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К)
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Даниэль Луна
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Хетафе
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
29
Facundo Esnaider
ЦП
3
Жорди Мартин
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
11
Энтони Лосано
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Райкович
24
Коста
24
Вальент
22
Настасич
20
Гонсалес
8
Маскарель
11
Кошта
6
Санчес
14
Родригес
9
Абдон
19
Мурики
3-2-1-1-2
13
Сорья
23
Митрович
15
Альдрете
2
Джене
22
Кармона
15
Рико
88
Максимович
11
Гринвуд
9
Майорал
9
Латаса
24
Коста
3
Латорре
3
Латорре
24
Коста
14
Родригес
24
Маффео
24
Маффео
14
Родригес
8
Маскарель
8
Морланес
8
Морланес
8
Маскарель
6
Санчес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
6
Санчес
9
Абдон
9
Ларин
9
Ларин
9
Абдон
22
Кармона
10
Аленья
10
Аленья
22
Кармона
2
Иглесиас
6
Милья
6
Милья
2
Иглесиас
9
Майорал
14
Родригес
14
Родригес
9
Майорал
9
Латаса
17
Мата
17
Мата
9
Латаса
Остались в запасе
Мальорка
Хетафе
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Хосе Копете
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Даниэль Луна
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
29
Facundo Esnaider
ЦП
3
Жорди Мартин
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Хосе Копете
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Даниэль Луна
ЦП
Остались в запасе
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
29
Facundo Esnaider
ЦП
3
Жорди Мартин
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Мальорка - Хетафе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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