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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Хетафе
Мальорка - Хетафе: обзор матча 23 апреля 2023
Мальорка
23.04.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 30 тур
3 : 1
Завершен
Хетафе
57'
Л. Кан Ин
64'
А. Раильо
90+6'
Л. Кан Ин
23'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Хетафе
90'
+6
Желтая карточка
Х. Мата
ГОЛ! 3:1!
Л. Кан Ин
Пас отдал
А. Раильо
90'
+6
Замена
К. Гренье
️️️️
И. Руис де Галаррета
90'
+1
90'
Замена
Х. Мата
️️️️
О. Альдрете
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
88'
87'
Желтая карточка
Г. Вильяр
Замена
Абдон
️️️️
В. Мурики
81'
Замена
Д. Родригес
️️️️
А. Ндиайе
74'
Замена
И. Баба
️️️️
М. Морланес
73'
68'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Д. Суарес
68'
Замена
К. Аленья
️️️️
Н. Максимович
68'
Замена
Порту
️️️️
М. Эль-Хаддади
Желтая карточка
А. Раильо
64'
ГОЛ! 2:1!
А. Раильо
Пас отдал
И. Руис де Галаррета
64'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кан Ин
57'
Замена
Х. Коста
️️️️
А. Санчес
46'
32'
Желтая карточка
О. Альдрете
23'
ГОЛ! 0:1!
Б. Майорал
Пас отдал
Л. Милья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
6
Луис Милья
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
4-3-2-1
1
Райкович
24
Вальент
21
Раильо
6
Хаджикадунич
24
Маффео
6
Санчес
8
Морланес
16
Руис де Галаррета
21
Ндиайе
7
Кан Ин
19
Мурики
3-2-2-3
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
15
Альдрете
2
Иглесиас
22
Суарес
6
Милья
88
Максимович
19
Унал
9
Майорал
16
Эль-Хаддади
6
Санчес
24
Коста
24
Коста
6
Санчес
16
Руис де Галаррета
19
Гренье
19
Гренье
16
Руис де Галаррета
8
Морланес
14
Баба
14
Баба
8
Морланес
21
Ндиайе
14
Родригес
14
Родригес
21
Ндиайе
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
88
Максимович
10
Аленья
10
Аленья
88
Максимович
22
Суарес
12
Вильяр
12
Вильяр
22
Суарес
16
Эль-Хаддади
10
Порту
10
Порту
16
Эль-Хаддади
15
Альдрете
17
Мата
17
Мата
15
Альдрете
Остались в запасе
Мальорка
Хетафе
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
9
Анхель
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
9
Анхель
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Мальорка - Хетафе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
Okko
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