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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Мальорка
Хетафе - Мальорка: обзор матча 05 декабря 2010
Хетафе
05.12.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 14 тур
3 : 0
Завершен
Мальорка
20'
П. Риос
28'
П. Риос
79'
Д. Парехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Мальорка
Замена
А. Колунга
️️️️
Мику
Замена
В. Касадесус
️️️️
М. Перейра
ГОЛ! 3:0!
Д. Парехо
Замена
П. Москера
️️️️
Х. Гавилан
Замена
Э. Нсуе
️️️️
Х. Луис Марти
Замена
В. Санчес
️️️️
Ману
Замена
Э. Корралес
️️️️
Кевин
ГОЛ! 2:0!
П. Риос
ГОЛ! 1:0!
П. Риос
20'
Желтая карточка
Д. Боатенг
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Кевин
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
3
Рафа
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
4-3-2-1
13
Кодина
2
Мане
23
Торрес
6
Диас
5
Маркано
14
Гавилан
18
Боатенг
10
Парехо
7
Ману
16
Риос
20
Мику
4-5-1
13
Ават
22
Сендрос
16
Нуньеш
4
Рамис
3
Кевин
18
Де Гузман
3
Виктор
19
Марти
5
Кастро
7
Перейра
9
Вебо
7
Ману
4
Санчес
4
Санчес
7
Ману
14
Гавилан
5
Москера
5
Москера
14
Гавилан
20
Мику
27
Колунга
27
Колунга
20
Мику
3
Кевин
22
Корралес
22
Корралес
3
Кевин
7
Перейра
11
Касадесус
11
Касадесус
7
Перейра
19
Марти
10
Нсуе
10
Нсуе
19
Марти
Остались в запасе
Хетафе
Мальорка
19
Оскар Устари
ВР
3
Рафа
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
3
Рафа
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Хетафе - Мальорка
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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