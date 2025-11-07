8 ноября на стадионе «Луи II» пройдет центральный матч 12-го тура Лиги 1. Пятый на данный момент «Монако» принимает третью команду турнира – «Ланс». Обе команды в хорошей форме и борются за место в Лиге чемпионов, поэтому матч ожидается напряженным и конкурентным.

«Монако»

Монегаски уступили ПСЖ с минимальным счетом (0:1), но до этого уверенно прошли «Будe-Глимт» в Лиге чемпионов и набрали 7 очков в трeх матчах Лиги 1. Команда демонстрирует баланс в атаке и обороне: 7 голов и 4 пропущенных мяча в 5 последних матчах. На своем поле «Монако» играет прагматично – минимальные победы над «Тулузой» и «Будe», ничья с «Тоттенхэмом». При этом команда стабильно забивает (в среднем 1.40 за игру), но не устраивает голевые феерии.

«Ланс»

«Ланс» демонстрирует лучшую форму в чемпионате. 4 победы подряд и 9 очков за последние три игры позволяют говорить о серьезных амбициях команды. Разгром «Лорьяна» (3:0), уверенные победы над «Марселем» и даже над «Парижем» (2:1) говорят о том, что «Ланс» готов к топ-соперникам. Команда показывает высокую результативность (в среднем 1.80 гола за игру) и сбалансированную оборону – 5 пропущенных в 5 матчах. Особенно опасна атака «Ланса» в быстрых переходах.

Факты о командах

«Монако»

5 место в Лиге 1, 20 очков

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Победы в 3 из 5 последних матчей

В среднем: 1.40 гола забито, 0.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)

«Ланс»

3 место в Лиге 1, 22 очка

Победы в 4 из 5 последних матчей

В среднем: 1.80 гола забито, 1.00 пропущено за игру

Пропустили всего 2 гола в последних 3 матчах

Прогноз на матч

Соперники подходят к матчу в хорошем состоянии, но «Ланс» показывает чуть более убедительную игру как по результатам, так и по атакующей активности. Учитывая недавние осечки «Монако» с сильными соперниками и мощную серию «Ланса», гости выглядят чуть предпочтительнее. В то же время «Монако» редко проигрывает дома, а «Ланс» достаточно стабилен в гостях. Всe это делает ничью вполне вероятным исходом, но также можно ожидать результативной игры.

Рекомендованные ставки: