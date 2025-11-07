Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Монако» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.50

07 ноября 2025 10:38
Монако - Ланс
08 нояб. 2025, суббота 23:05 | Франция. Лига 1, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Обе команды забьют
Сделать ставку

8 ноября на стадионе «Луи II» пройдет центральный матч 12-го тура Лиги 1. Пятый на данный момент «Монако» принимает третью команду турнира – «Ланс». Обе команды в хорошей форме и борются за место в Лиге чемпионов, поэтому матч ожидается напряженным и конкурентным.

«Монако»

Монегаски уступили ПСЖ с минимальным счетом (0:1), но до этого уверенно прошли «Будe-Глимт» в Лиге чемпионов и набрали 7 очков в трeх матчах Лиги 1. Команда демонстрирует баланс в атаке и обороне: 7 голов и 4 пропущенных мяча в 5 последних матчах. На своем поле «Монако» играет прагматично – минимальные победы над «Тулузой» и «Будe», ничья с «Тоттенхэмом». При этом команда стабильно забивает (в среднем 1.40 за игру), но не устраивает голевые феерии.

«Ланс»

«Ланс» демонстрирует лучшую форму в чемпионате. 4 победы подряд и 9 очков за последние три игры позволяют говорить о серьезных амбициях команды. Разгром «Лорьяна» (3:0), уверенные победы над «Марселем» и даже над «Парижем» (2:1) говорят о том, что «Ланс» готов к топ-соперникам. Команда показывает высокую результативность (в среднем 1.80 гола за игру) и сбалансированную оборону – 5 пропущенных в 5 матчах. Особенно опасна атака «Ланса» в быстрых переходах.

Факты о командах

«Монако»

  • 5 место в Лиге 1, 20 очков
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Победы в 3 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1.40 гола забито, 0.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)

«Ланс»

  • 3 место в Лиге 1, 22 очка
  • Победы в 4 из 5 последних матчей
  • В среднем: 1.80 гола забито, 1.00 пропущено за игру
  • Пропустили всего 2 гола в последних 3 матчах

Личные встречи
42% (10)
29% (7)
29% (7)
37
Забитых мячей
35
1.54
В среднем за матч
1.46
6:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
1 : 4
08.11.2025
Ланс
Франция. Лига 1, 34 тур
Ланс
4 : 0
17.05.2025
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
1 : 1
01.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2 : 3
25.02.2024
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ланс
2 : 2
07.01.2024
Монако
Франция. Лига 1, 4 тур
Монако
3 : 0
02.09.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
3 : 0
22.04.2023
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
1 : 4
20.08.2022
Ланс
Франция. Лига 1, 38 тур
Ланс
2 : 2
21.05.2022
Монако
Франция. Кубок, 1/8 финала
Ланс
2 : 4
30.01.2022
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
0 : 2
21.08.2021
Ланс
Франция. Лига 1, 38 тур
Ланс
0 : 0
23.05.2021
Монако
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
0 : 3
16.12.2020
Ланс
Франция. Лига 1, 34 тур
Ланс
0 : 3
26.04.2015
Монако
Франция. Лига 1, 16 тур
Монако
2 : 0
02.12.2014
Ланс
Франция. Кубок, 1/4 финала
Монако
6 : 0
26.03.2014
Ланс
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
1 : 1
15.05.2011
Ланс
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Монако
1 : 0
22.09.2010
Ланс
Франция. Лига 1, 3 тур
Ланс
2 : 2
21.08.2010
Монако
Франция. Кубок, 1/2 финала
Монако
1 : 0
13.04.2010
Ланс
Франция. Лига 1, 25 тур
Ланс
3 : 0
20.02.2010
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
2 : 0
18.10.2009
Ланс
Франция. Лига 1, 36 тур
Ланс
0 : 0
03.05.2008
Монако
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
2 : 0
15.12.2007
Ланс
Показать все

Прогноз на матч

Соперники подходят к матчу в хорошем состоянии, но «Ланс» показывает чуть более убедительную игру как по результатам, так и по атакующей активности. Учитывая недавние осечки «Монако» с сильными соперниками и мощную серию «Ланса», гости выглядят чуть предпочтительнее. В то же время «Монако» редко проигрывает дома, а «Ланс» достаточно стабилен в гостях. Всe это делает ничью вполне вероятным исходом, но также можно ожидать результативной игры.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.50
  • Ничья – коэффициент 3.45

1.50
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Ланс Монако
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 