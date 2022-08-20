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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ланс
Монако - Ланс: обзор матча 20 августа 2022
Монако
20.08.2022, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 4
Завершен
Ланс
41'
Б. Бадьяшиль
7'
Л. Опенда
38'
Д. Машадо
54'
С. Фофана (П)
78'
У. Саид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Ланс
88'
Замена
П. Берг
️️️️
С. Фофана
81'
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Машадо
81'
Замена
Д. Кабо
️️️️
П. Франковски
78'
ГОЛ! 1:4!
У. Саид
Пас отдал
С. Фофана
Замена
М. Сарр
️️️️
Ж. Лукас
76'
76'
Замена
У. Саид
️️️️
Д. Кошта
75'
Замена
И. Ганаго
️️️️
Л. Опенда
Вторая желтая
Вандерсон
72'
Желтая карточка
В. Бен-Йеддер
68'
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Энрике
67'
Желтая карточка
Вандерсон
58'
Замена
А. Головин
️️️️
Т. Минамино
56'
54'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
С. Фофана
Замена
М. Камара
️️️️
Э. Матацо
46'
ГОЛ! 1:2!
Б. Бадьяшиль
Пас отдал
К. Энрике
41'
Желтая карточка
Б. Эмболо
40'
38'
ГОЛ! 0:2!
Д. Машадо
7'
ГОЛ! 0:1!
Л. Опенда
Пас отдал
Д. Кошта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
10
Александр Головин
АП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
7
Патрик Берг
ОП
5
Гаэль Какута
АП
19
Джимми Кабо
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюбель
12
Энрике
5
Дисаси
5
Бадьяшиль
2
Вандерсон
8
Матацо
6
Лукас
18
Минамино
15
Дьятта
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
4-1-1-2-2
30
Самба
2
Медина
24
Гради
4
Дансо
20
Машадо
99
Самед
42
Фофана
10
Кошта
19
Франковски
7
Сотока
17
Опенда
18
Минамино
10
Головин
10
Головин
18
Минамино
8
Матацо
4
Камара
4
Камара
8
Матацо
6
Лукас
5
Сарр
5
Сарр
6
Лукас
12
Энрике
4
Якобс
4
Якобс
12
Энрике
42
Фофана
7
Берг
7
Берг
42
Фофана
19
Франковски
19
Кабо
19
Кабо
19
Франковски
20
Машадо
21
Айдара
21
Айдара
20
Машадо
17
Опенда
37
Ганаго
37
Ганаго
17
Опенда
10
Кошта
22
Саид
22
Саид
10
Кошта
Остались в запасе
Монако
Ланс
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Софьян Диоп
АП
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
1
Томас Дидийон
ВР
Главный тренер
Филипп Клеман
5
Гаэль Какута
АП
8
Лукаш Пореба
ОП
3
Кристофер Ву
ЦЗ
16
Жан-Луис Лека
ВР
Остались в запасе
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Софьян Диоп
АП
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
1
Томас Дидийон
ВР
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
8
Лукаш Пореба
ОП
3
Кристофер Ву
ЦЗ
16
Жан-Луис Лека
ВР
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Монако - Ланс
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Луи II
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