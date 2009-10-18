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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ланс
Монако - Ланс: обзор матча 18 октября 2009
Монако
18.10.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 0
Завершен
Ланс
9'
Нене
67'
Нене (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ланс
Замена
Д. Перес
️️️️
Нене
Замена
И. Лоло
️️️️
Й. Молло
Желтая карточка
Л. Аруна
Замена
Л. Аруна
️️️️
М. Кутадье
Замена
А. Букари
️️️️
Н. Ковачевич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Нене
Замена
И. Джемаа
️️️️
С. Руде
Желтая карточка
Ж. Госсо
Желтая карточка
С. Соу
Замена
Р. Сартр
️️️️
А. Яхья
ГОЛ! 1:0!
Нене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Нене
ЛП
89
Йоан Молло
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
21
Адиль Армаш
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
18
Себастьян Руде
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
28
Канга Акале
ПП
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
6
Томас Мангани
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
0
Деян Милованович
ЦП
0
Геоффрой Дюмен
ЦП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
4-4-1
16
Руффье
26
Муратори
28
Пюйгренье
63
Н'Кулу
27
Монгонгю
12
Нене
6
Кутадье
19
Госсо
89
Молло
30
Пак Чу-Юн
3-5-1
1
Рунье
26
Демон
24
Шелье
2
Рамос
28
Акале
27
Соу
18
Руде
5
Ковачевич
21
Армаш
11
Эдуардо
89
Молло
5
Лоло
5
Лоло
89
Молло
6
Кутадье
25
Аруна
25
Аруна
6
Кутадье
12
Нене
15
Перес
15
Перес
12
Нене
5
Яхья
19
Сартр
19
Сартр
5
Яхья
18
Руде
17
Джемаа
17
Джемаа
18
Руде
5
Ковачевич
12
Букари
12
Букари
5
Ковачевич
Остались в запасе
Монако
Ланс
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
0
Деян Милованович
ЦП
0
Геоффрой Дюмен
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Остались в запасе
0
Деян Милованович
ЦП
0
Геоффрой Дюмен
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Монако - Ланс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Луи II
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